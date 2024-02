O Ateneo Ferrolán acolle as V Xornadas de Documentación

Este xoves 29 de febreiro o salón de actos do Ateneo Ferrolán acolle as V Xornadas de Documentación.

Esta edición será inaugurada polo concelleiro de Cultura de Ferrol e versará sobre as Bibliotecas Escolares. As xornadas centraranse na realidade cotiá do traballo dos profesionais educativos ao fronte deste servizo.

As Xornadas do Ateneo Ferrolán teñen entre os seus obxectivos dar visibilidade e comunicar á sociedade a importancia do traballo que realizan arquivos, bibliotecas e centros de documentación en Ferrolterra.

Programa

17.00 Inauguración

José Antonio Ponte Far, concelleiro de Cultura de Ferrol. Xabier Montero Dongil, presidente do Ateneo Ferrolán. Fernando Rivera García, bibliotecario do Ateneo Ferrolán.

17.30 Conferencia

A biblioteca do Centro de Formación e Recursos de Ferrol Por Manuel Losada Cabanas, director do CFR Ferrol.

18.15 Conferencia

A biblioteca do CPI de San Sadurniño . Por Marta Díaz Tie, membro do equipo da biblioteca.

19.00 Conferencia

A biblioteca «José Fontenla Leal» do Conservatorio Profesional de Música «Xan Viaño». Por Águeda Guitérrez Escudero, responsable da biblioteca.

19.45 Conferencia

Unha biblioteca para a Formación Profesional: CIFP Ferrolterra. Por Juan Casal Mera, profesor de Electrónica e ex–coordinador da biblioteca.

20.30 Coloquio

Modera Beatriz L. Miragaya, coordinadora das xornadas.

Inscrición Non é precisa inscrición. A asistencia é libre e gratuíta, até completar o aforo do salón de actos.

Diploma

As persoas interesadas en obter o diploma de asistencia ás xornadas teñen que escribir a: biblioteca@ateneoferrolan.org indicando nome completo e apelidos, e número de documento de identidade antes do día 29 de febreiro de 2024. É imprescindíbel asinar as follas de control ao comezo das sesións para verificar a asistencia efectiva do interesado

Rexistro sonoro

O programa de conferencias das edicións anteriores, e os arquivos de son coa gravación das xornadas, están dispoñibles no repositorio dixital da Biblioteca- Hemeroteca do Ateneo Ferrolán no Internet Archive:

I edición (2013). Arquivos e bibliotecas na preservación do patrimonio local.

Il edición (2015): Arquivos para a cidadanía. Arquivos da cidadanía.

III edición (2016): Bibliotecas especializadas: Experiencias.

IV edición (2017): Medios de comunicación social. Medios sociais.

Sobre as #xornadasDOC

As #xornadas DOC do Ateneo Ferrolán teñen entre os seus obxectivos dar visibilidade e comunicar á sociedade a importancia do traballo que realizan arquivos, bibliotecas e centros de documentación en Ferrolterra.