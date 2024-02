Dimite el director-gerente del Centro de Atención de Mayores con Discapacidad Física-CAMF de Ferrol

En la mañana de este jueves se ha tenido conocimiento de que Alberto Lago López, director-gerente del Centro de Atención de Mayores con Discapacidad Física, perteneciente al IMSERSO, sito en la avenida de la resjdencia, ha presentado su renuncia del cargo » tras meditarlo profundaente» al verse incapaz » de prestar un servicio de calidad tanto a los residentes como a los grabajadores del centro».

Desde hace tiempo los representantes sindicales, trabajadores e incluso algunos internos han mantenido una serie de concentraciones y protestas ante la falta de personal, tema que viene arrastrándose desde hace tiempo y que en ocasiones se ha ido «parcheando «pero siempre sin atender las demandas que se planteaban a la direcciòn y por lo tanto al IMSERSO, con una plantilla escasa para atender las 24 horas del día a unos setenta residentes. Uno de los ultimos enfrentamientos ha sido el de imponer los turnos de los diferentes equipos, de febrero a fin de año, sin tener en cuenta una negociacion con la parte social, lo que conllevó a protestas y movilizaciones.

En el escrito de notificación de la renuncia Alberto Lago señala que «se comunica a todo el personal y a los residentes del CAMF que una vez finalizada la situaciòn de excepcionalidad en el departamento de enfermería y tras meditarlo profundamente he tomado la decisión de presentar mi renuncia al puesto de director-gerente del CAMF de Ferrol.

El no disponer de un equipo de Dirección, ni vislumbrar la posibilidad de configurarlo, ha sido el motivo principal de tomar esta decisión. Estando únicamente una persona me veo incapaz de prestar un servicio de calidad tanto a los residentes como a los trabajadores de este centro.

La renuncia presentada el pasado lunes, día 19 de febrero, implica que abandonaré el proyecto como máxino en tres meses.

Esta semana he asistido a diversas reuniones con los Servicios Centrales del IMSERSO para minimizar los efectos que tendrá mi decisión, y, fruto de estas, se han establecido protocolos para cubrir los aspectos mas esenciales del funcionamiento del Centro.«

Finaliza mostrando su agradecimiento a los residentes y «a aquellos trabajadores que han contribuido al correcto funcionamiento del CAMF».

UN PROBLEMA PROLONGADO

El tema de la dirección del CAMF es un tema prolongado en el tiempo. En agosto de 2022 fue cesado, tras quince años al frente del equipo directivo, Fernando López , al que le sucedió Francisco Nieto Pol, que también cesó en abril de 2023, y al que sucedió el actual y dimitido Alberto Lago.

Siempre se ha achacado la falta de personal, a que las vacantes no se cubren generalmente porque no son atractivas económicamente, e incluso a que ha habido turnos como el de noche que no se atendían.

Todo ello había llevado a que en los próximos plenos de fin de mes en Narón y Ferrol se presenten mociones por el Partido Popular naronés y Ferrol en Común , que si en principio se dirigían hacia la falta del turno de enfermería nocturno, al cubrirse éste hace unas fechas, se tratará sobre la atención del IMSERSO hacia el centro ferrolano, ya que incluso han surgido comentarios que llevan a que se pretende ir paulatinamente procediendo a su cierre trasladando a los residentes a otros centros..