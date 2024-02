O BNG conmemora o Día de Rosalia e critica ó rexidor por votar en contra do galego

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol conmemora o 23 de febreiro, o Día de Rosalia cun acto na praza de Rosalia, no barrio de San Xoán, ás 17:30 horas coa que pretende «honrar á memoria da poeta e reivindicar a defensa da nosa lingua fronte a quen pretende negarlle dereitos como o alcalde desta cidade que vota en contra de recoñecer a igualdade da nosa lingua nas administracións do estado e o seu uso normalizado no Senado»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, sinala que «tristemente e unha vez máis o alcalde desta cidade e senador autonómico; Jose Manuel Rey Varela, volveu a darlle as costas a nosa lingua e votou, onte mesmo, en contra da reforma do regulamento do Senado para a integración total das linguas oficiais, o galego, como acontece no Congreso»

Para o BNG «o goberno local de Ferrol co seu alcalde a fronte volve amosar o seu carácter diglósico e volve a evidenciar que consideran a lingua galega como unha lingua de segunda negándolle o sitio que lle corresponde e negando o seu uso en igualdade de condicións co resto de linguas oficiais»

«É por isto que o BNG aproveitará a xornada de mañá como ven facendo nos últimos anos para enxalzar a figura de Rosalía de Castro, para reivindicar a nosa lingua e para esixir ao goberno local de Ferrol dignidade e respecto para a nosa lingua e que faga cumprir a ordenanza municipal de normalización lingüística tanto no día a día do concello como no resto de servizos que presta»