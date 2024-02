Las jugadoras del Baxi Ferrol, premio 8M

El 7 de marzo el teatro Jofre acoge el acto de entrega del galardón 8M

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, avanzó en la comisión del área que el Consejo Municipal de Igualdad celebrado el pasado 5 de febrero propuso por unanimidad que el galardón del 8M, Día Internacional de la Mujer, se otorgue a las jugadoras del Baxi Ferrol.

“Queremos visibilizar os logros das mulleres deportistas, e farémolo a través das xogadoras do Baxi, un equipo que conta no seu palmarés con sete títulos de Copa Galicia e está na primeira división do baloncesto español, sendo a oitava tempada nesta categoría”, expresó. Además, este año juegan por segunda vez la Copa Reina que tendrá lugar en Huelva.

La propuesta se basa en la necesidad de impulsar y apoyar referentes femeninos en el deporte en toda su diversidad, que puedan tener un efecto de socialización, sobre todo, entre las generaciones más jóvenes. “É preciso facer visible a situación da muller no deporte co fin de eliminar estereotipos e discriminación na sociedade”, insistió la concejala.

Impulsar y apoyar referentes femeninos en el deporte en toda su diversidad, dar visibilidad a la falta de equiparación salarial con la de sus homólogos hombres, fomentar la actividad física saludable y abogar por el espíritu deportivo como impulsor de valores, son algunas de las premisas y reivindicaciones que recoge esta propuesta de galardón.

Una distinción que será entregada el día 7 de marzo en un acto que se celebrará en el teatro Jofre, a las 19:30 horas, en el que se dará lectura también a la declaración institucional consensuada con los grupos municipales.

ACTIVIDADES 8M

El programa del 8M se completa con una serie de actividades entre los días 4 y 10 de marzo que comenzará con la iluminación de color morado y la instalación de la pancartas conmemorativas en las fachadas del Ayuntamiento de Ferrol y del teatro Jofre.

El martes 5 se proyectará en el auditorio de Ferrol la película El sueño de sultana (producida por Chelo Loureiro). Está dirigida a centros educativos de la ciudad. El miércores 6, también en el auditorio, teatro 2#Pilgrims de Redrum Teatro, dirigido a escolares.

El 8 de marzo tendrá lugar en el Cantón de Molíns la lectura de la declaración institucional, y el sábado 9 habrá dos actividades. La primera, será la Ruta Ferrol en Femenino a las 11:30 horas, con salida de el Puerto de Coruxeiras. El Ayuntamiento pondrá a disposición un autobús para facilitar el traslado de los asistente desde Covas, Esmelle y Serantes.

La segunda de las actividades de la jornada será el microteatro itinerante en los locales de hostelería a partir de las 20:30 horas.

El domingo 10 y el domingo 17 se realizarán dos espectáculos teatrales en la zona rural para promocionar el 8M.