Modificación en Narón da ordenanza reguladora das terrazas dos locais de hostalería

A concelleira de Participación Cidadá, Olga Ameneiro, informou da apertura do prazo para que a cidadanía presente as súas propostas, de cara á redacción por parte dos técnicos municipais, dun borrador sobre a modificación da ordenanza reguladora de terrazas dos locais de hostalería da cidade de Narón.

A edil naronesa apuntou que ata o vindeiro 29 de febreiro as persoas que o desexen poderán realizar as súas achegas a través da plataforma Narón Participa, podendo consultar o procedemento a seguir no enlace:

https://www.naronparticipa.es/es/naron/proposals/project/1806?tab=stages.

Unha vez recollidas as propostas, os técnicos do Concello estudarán a viabilidade das cuestións plantexadas pola cidadanía; elaborarán un primeiro borrador da ordenanza modificada, e abrirase despois unha nova fase de audiencia na que, novamente, os interesados poderán aportar as consideracións que estimen oportunas.

Examinadas estas, redactarase o texto da ordenanza final sobre as terrazas para, posteriormente, sometelo a aprobación inicial na pertinente sesión plenaria, e a continuación publicarase no Boletín Oficial da Provincia abrindo un novo prazo dun mes para presentar posibles alegacións.

A finalidade desta modificación é “proceder a unha armonización normativa, modificando e actualizando o contido da ordenanza, xa que durante a época da pandemia se aprobaron unha serie de variacións sobre o texto orixinal co fin de minimizar os efectos socioeconómicos da covid-19 no sector”, que nestes intres deben ser valoradas e, no seu caso, revisadas.

Dende o goberno local recordouse que poden participar na elaboración das normas propostas persoas maiores de 16 anos empadroadas en Narón ou organizacións e asociacións legalmente constituídas e potencialmente afectadas polas mesmas.