Abierta la inscripción en Ferrol para participar en la Fiesta de las Pepitas

El número total de rondallas participantes será de 11 y no podrán estar compuestas por más de 25 miembros.

La concejala de Turismo Maica García, ha dado a conocer en la comisión del área, las normas para poder participar en la Fiesta de las Pepitas 2024, que se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento de Ferrol.

Con la finalidad de que la fiesta tenga una mayor repercusión, el Ayuntamiento invita a participar a las rondas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con especial mención de que lo haga, si lo desea, la Rondalla Mugardesa, mientras mantenga su compromisos con nuestra música y la celebración de su festival anual dedicado a las Pepitas en la villa de Mugardos.

Entre las normas ineludibles para participar en la fiesta figura que los componentes de las agrupaciones deberán vestir la indumentaria tradicional de esta fiestas, significada por la capa, camisa, pantalón, lazo, corbata o semejante, bufanda, fitas y escarapelas sujetas a la capa.

Las rondallas tendrán que interpretar obligatoriamente un pasacalles, un vals y una danza. En el supuesto de textos recuperados para ponerles una nueva música, no podrá modificarse el título de la composición ni la fecha originales, pero se podrá añadir la nueva fecha y el nombre del nuevo autor de la música.

En las partituras se indicará los nombres de los autores de la música y de la letra, así como las fechas de las mismas. Las Rondallas que no cumplan con estos requisitos en su totalidad, le serán devueltas las partituras y se le dará un plazo de 10 días para rectificarlas. De no hacerlo, no podrán tomar parte en la fiesta.

Las rondallas aspirantes a participar deberán entregar a través del Registro Municipal, junto con la hoja de inscripción, las partituras de los temas a interpretar, además de documentación relativa a la rondalla. Todo el material serán supervisado por el comité organizador, formado por el concejal de Fiestas, Arán López, a Agrupación Artística Ferrolana Añoranzas, Círculo Mercantil e Industrial-Club de Campo de Ferrol, Agrupación Artística Ferrolana Bohemios, Asociación Cultural Rondalla Sonidos del Alba y las rondallas Só Elas y O Son do Mar.

El plazo de inscripción finaliza este viernes 23 de febrero.

Asimismo, se rendirá homenaje a las personas de las rondallas de Ferrol que acrediten una dedicación mínima de 25 años a la Fiesta de las Pepitas. También a los letristas y compositores de al menos 10 canciones de Pepitas. Este homenaje, se hará cada año alternativamente a un músico y a un letrista.