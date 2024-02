Presentación da novela «Cinza» no IES de Fene

O ilustrador e editor de Demo Editorial, Manel Cráneo, e o escritor Xavier Alcalá, mantiveron un encontro o venres co alumnado de 1º de bacharelato do IES de Fene para presentar Cinza, novela gráfica inspirada na obra de Alcalá A nosa cinza.

Como xordiu o proxecto, como afrontou Manel Cráneo a adaptación da obra, a elaboración do guión, o estilo, o debuxo… foron algúns dos aspectos debullados polos dous autores aos que introduciu o director do centro, Xoan Vázquez.

O acto, organizado pola concellería de Cultura de Fene, contou coa asistencia do alcalde de Fene, Juventino Trigo, e terá continuidade o vindeiro 15 de marzo cunha presentación na Casa da Cultura aberta ao público en xeral.

Cinza é a adapatación de Manel Cráneo da novela A nosa cinza, de Xavier Alcalá, con máis de 80.000 exemplares vendidos. Conta a vida de Xoán, un rapaz criado durante a dictadura franquista, orfo de nai, fillo de médico, de familia galeguista.

Durante dez cursos escolares na cidade, con vacacións na aldea, que se vai convertendo nun lugar de moda para o veraneo, vemos a Xoán medrar no duro contexto do seu tempo. Os anos de escola e instituto marcan a transición do neno inocente ao mozo que se ha de enfrontar aos designios da vida para cortar o cordón umbilical coa súa familia.

Cinza é unha obra universal e intemporal chea de referencias polos temas que a vertebran: a morte, o sexo, a amizade, os excesos da relixión e a dureza dun réxime totalitario. A morte asalta o protagonista desde cativo; o sexo xórdelle como premio inalcanzable; a amizade corre parella a unha violencia que ensombrece a vida do neno e do adolescente; o fundamentalismo relixioso acosa, abafa os sentimentos; imponse a Formación do Espiríto Nacional Católico empeñado en agochar o galeguismo.