Gastronomía, música e festa infantil en Entroido da Agrupación Instrutiva Caamouco

A Agrupación Instrutiva de Caamouco AIC vivirá por todo o alto o Entroido 2024. A Sociedade deseñou unha completa programación, na que a gastronomía e a troula para todas as idades son as protagonistas.

A primeira das xornadas terá lugar o venres 23 de febreiro. Á noite, a partir das 21:00 horas, a Agrupación ofrecerá unha cea de Entroido, cun completo menú típico destas datas, composto por sopa, cocido completo con grelos, pan, viño de Barrantes, torrijas, café e chupito. O número máximo de comensais é de 60, por orde de inscrición a través do teléfono 616 74 02 05.

O prezo para socios é de 27 euros e para non socios de 30 euros. Para a rapazada (ata 12 anos) o menú infantil terá un prezo de 12 euros. Unha vez realizada a reserva pódese anular ata 72 horas antes da cea. Se non se anulou nese prazo e non se asiste, deberase abonar o importe. Ademais, tanto antes como durante a comida, estará dispoñible un servizo de barra con outro tipo de bebidas, non incluídas no menú.

A partir das 23:00 horas arrancará o baile de entroido amenizado por Vanesa Ramil. Trátase dunha proposta aberta a todo o mundo. Durante a actuación estará dispoñible tamén o servizo de cafetería.

Ao día seguinte, o sábado 24, a festa continúa co baile de disfraces infantil. Será a partir das 17:00 horas, cunha proposta que mestura música e diversos xogos da man dos monitores de Fiestoke.

Ademais, a Agrupación sorteará unha cesta con produtos típicos de Nadal. O sorteo, de carácter non presencial, terá lugar ao remate do baile infantil, dando a coñecer a papeleta gañadora a través das redes sociais da Agrupación, dispoñendo dun prazo de 15 días para recoller o premio.