Finalizadas en Pontedeume as obras do novo aparcadoiro do CEIP Andrade

O Concello de Pontedeume informa aos seus veciños do remate das obras de construción do novo aparcadoiro no CEIP Andrade, nunha parcela adquirida polo Goberno local no anterior mandato.

O investimento nos traballos rondou os 30.000 euros e o novo aparcadoiro dará servizo á comunidade educativa do centro e a todas as familias.

O Goberno local continúa así impulsando melloras que repercuten nas instalacións educativas do municipio, que dependen non obstante da Xunta de Galicia.

Neste sentido, o Goberno local recorda ás múltiples reclamacións realizadas ao Goberno autonómico para mellorar a educación pública na vila eumesa, entre elas realizar investimentos nos centros eumeses como un patio cuberto no CEIP Andrade e revisar as deficiencias no transporte público escolar.