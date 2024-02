Cabanas premia os mellores disfraces 2024

Unha vez celebrada unha nova edición do Entroido, nesta ocasión nunha carpa situada nas inmediacións do local da Asociación de Veciños de Santa Cruz do Salto, o Xurado entregou os diplomas correspondentes ás catro categorías establecidas nas bases da convocatoria do Concurso de disfraces do Concello de Cabanas: tres de carácter individual (infantil, xuvenil e adulta) e unha colectiva.

As persoas premiadas no Entroido 2024 foron as seguintes:

Categoría individual infantil primeiro premio: Antón Boedo Gómez, segundo premio: Leire López Prieto e terceiro premio: Sergio Rey Caruncho

Categoría individual xuvenil primeiro premio: Celia Núñez Fraga, segundo premio: Icía García López, terceiro premio: Lucía Pereira Bellas

Categoría individual adulta: primeiro premio: David Bastida Fernández, segundo premio: Susana Carballo Corbeira, terceiro premio: Eleuteiro Martínez Rey

Categoría colectiva, Primeiro premio: Nieves López Paz e compañía, segundo premio: Natalia Díaz Lagares, Marta Puente Maldonado e compañía e terceiro premio: Águeda Loureiro Ferraces e compañía

Todas elas recibirán como premios os seguintes importes, dependendo da categoría e premio:

Categorías individuais: primeiros premios: 85,00 €, segundos premios: 60,00 €, terceiros premios: 35,00 €

Categoría colectiva: primeiro premio: 110,00 €, segundo premio: 85,00 €, terceiro premio: 60,00 €

As persoas premiadas deberán cubrir unha instancia xeral, acompañada dunha certificación bancaria, que presentarán pola Sede electrónica do Concello ou persoalmente no Rexistro Xeral da dita entidade local, tendo como prazo máximo ata o venres 23 de febreiro de 2024 (inclusive). As persoas que non aporten este documento non poderán cobrar o premio, que se pagará por transferencia bancaria.

Os premios estarán suxeitos á retención do IRPF de acordo coa lexislación vixente.

Desde o Concello de Cabanas queremos agradecer a colaboración da Asociación de Veciños de Santa Cruz do Salto, xa que encargáronse da realización do chocolate con churros para a merenda infantil, así como á La Guagua na presentación do Concurso de Desfiles das categorías infantil, xuvenil e colectiva.