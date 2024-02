As Somozas se adhire ó programa Xantar na casa

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e o alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, asinaron un convenio de colaboración para adherir a este concello ao programa Xantar na casa.

Con esta iniciativa achegarase menús sans e equilibrados a un máximo de 10 beneficiarios, entre maiores que viven sos, persoas dependentes ou que están en risco de exclusión social.

Perfecto Rodríguez sinalou que este convenio responde á demanda detectada polos servizos sociais do Concello, que son os encargados de seleccionar aos usuarios. A Xunta encárgase de financiar o 50% do custe da comida, mentres que a outra metade corre a cargo do Concello e dos usuarios a partes iguais.

Así mesmo, o xerente do Consorcio explicou que a comida repártase nos domicilios nunha única entrega para todos os días da semana, incluídos sábados, domingos e festivos, polo que o destinatario soamente ten que quentala antes de consumila.

Ao usuarios do programa tamén se lles facilita os electrodomésticos que necesiten no caso de que carezan deles, como neveira e microondas