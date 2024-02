A campioa olímpica en salto de altura Ruth Beitia, visita Ourense

A campioa olimpica en salto de altura Ruth Beitia, visita este mércores 14 a cidade de Ourense na que estará realizando unha visita polas escolas de atletismo da cidade e as súas contornas.

A cita enmárcase dentro das accións de promoción do Campionato de España de Atletismo Absoluto indoor que se celebrará en Ourense esta fin de semana e na que xuntará desde o venres ata o sábado, aos máis importantes atletas estatais do momento entre os que se atopan as galegas Belén Toimil, a medallista olímpica Ana Peleteiro e ao finalista no pasado mundial de atletismo Adrián Ben.

O itinerario de visita será o seguinte:

17:00 Complexo Deportivo de Monterrei Escola Atlética Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey

18:00 Pista Campus de Ourense Club Deportivo La Purísima