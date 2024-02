Rueda, en un mitin con abarrote en Ferrol, señala medidas importantes en los primeros cien días de gobierno

El presidente y candidato del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, pidió en la tarde de este martes, día 13, en Ferrol el voto mayoritario de los gallegos para que “desde el mismo día 19 de febrero el Gobierno comience a trabajar” y se comprometió a poner en marcha en los 100 primeros días medidas como la gratuidad de la matrícula universitaria; la rebaja del impuestos de sucesiones para hermanos, tíos y otros parientes; la gratuidad de los primeros gastos para adoptar un animal de compañía; coste cero durante ocho años del suelo público empresarial; e iniciar la construcción de 375 viviendas de promoción pública.

Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía,Industria e Innovación, en funciones, María Jesús Loenzana; el presidemte del PPP local y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el ferrolano Miguel Tellado, y los candidatos Martina Aneiros y Pablo Prieto, en un teatro Jofre abarrotado «hasta el gallinero«, afirmó que quiere ponerse a gobernar “desde el primero día”, por lo que avanzó que “desde el mismo 19 de febrero nos pondremos a trabajar para aprobar un buen número de medidas en los 100 primeros días de gobierno”. En este sentido, indicó que “para que te tomen en serio hay que hacer propuestas serias”, por lo que aseguró que “no perderemos el tiempo para ver la que tenemos que renunciar, como traen los gobiernos de coalición de izquierdas”.

Así, concretó el compromiso de aplicar en este tiempo diversas medidas recogidas en el programa electoral del PPdeG: la matrícula universitaria gratuita de cada materia en todos los cursos; iniciar la rebaja del impuesto a las herencias para hermanos, tíos y otros parientes, al tiempo que se mantiene la práctica eliminación para hijos y padres; la gratuidad del chip y primeras vacunas de los animales de compañía que se adopten; suelo público empresarial de la Xunta a coste cero durante los primeros 8 años de actividad; e iniciar la construcción de las 375 primeras viviendas de promoción pública, de las más de 4.200 previstas para toda la legislatura.

El presidente del PPdeG recordó que “tenemos un programa electoral para desarrollar nos próximos cuatro años con 872 medidas, todas ellas tasadas y aprobadas por el conselleiro de Hacienda”, por lo que ahora “nuestro pacto es con todos los gallegos, y ellos serán los únicos que tendrán que pedirnos cuentas”

QUE GALICIA SE SUPERE A SÍ MISMA

“Quiero que Galicia se supere a sí misma y cada día avance más”, aseguró el candidato del PPdeG, quien alertó de que “la alternativa es una sucursal del Gobierno central”. De este modo, añadió que “una Galicia que no quiere parar no puede permitirse gobiernos sin experiencia y que no hayan manejado un euro público en su vida”. Y subrayó que “solo el Partido Popular de Galicia se presenta ante los gallegos con la experiencia, la solvencia y la capacidad de trabajo necesarias para que nuestra tierra no pierdani un minuto”.

Alfonso Rueda también tuvo palabras concretas sobre Ferrol y señaló que “en el diálogo, la colaboración y la cofinanciación entre administraciones está el secreto, y por eso aquí llegamos a acuerdos que en otros sitios son imposibles”. Así, en concreto, se impulsarán la fase final de las obras de ampliación y reforma del complejo hospitalario de Ferrol, con una inversión total superior a los 131 millones de euros; se llevará adelante el proyecto Abrir Ferrol al Mar; y saldrá adelante el programa de mejora de infraestructuras deportivas, con una inversión de 18 millones de euros.

“Ferrol, con una Xunta del PPdeG, seguirá creciendo, porque precisa un trato justo y alejado de las promesas de un Gobierno central que son únicamente propaganda”, destacó.

GOBIERNOS ESTABLES QUE FUNCIONAN

Previamente, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, manifestó que “estamos viendo como con gobiernos estables, Ferrol funciona y Galicia funciona”. “Durante los últimos seis meses venimos como Ferrol avanzó con proyectos de los que se llevaba muchos años hablando pero no había nada”, recordó.

“Nosotros presentamos hechos y gestión; los otros solo palabras y promesas”, subrayó, para apuntar que “yo hoy no vengo aquí a pediros el voto, sino la confianza, confianza a los que nos votasteis siempre, a todos los que sin votar al PP confiasteis en mí y a los que están pensando en quedarse que en la casa que sepanan que en Alfonso Rueda tienen una opción»