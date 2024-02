Cedeira viviu o desfile de Entroido con máis participación dos últimos anos

A adversa meteoroloxía destes días non puido coas ganas de troula dos cedeireses que o pasado sábado celebraron o desfile de Entroido de máis participación dos últimos anos. Pese a que houbo algunhas baixas respecto ao número de inscricións e a que foi preciso acurtar o percorrido cando comezou a chover, preto de duascentas persoas participaron na comitiva e nas diferentes categorías do concurso e a verbena nocturna propiciou que a xente quedase na vila ata tarde, animando as rúas e os establecementos de hostalería.

A comparsa dos Ratos Costureiros gañou o primeiro premio na súa categoría, na que houbo tamén un segundo premio para Sissiiii Cedeira e Dancing Black Swans do Condomiñas. Na sección de grupos, os tres premios foron para Sanrio, Cantantes dos 80/90 e A Máquina do Misterio.

Os terceiros premios das categorías de invidividual e parellas quedaron desertos, pero os dous primeiros foron, respectivamente, para o disfrace de Mércores e o de Animadora, e para Pequenas bolboretas e O Flow dos Crocodilos. En canto aos premios especiais de carrozas e asociaicións, o primeiro foi para os Ratos Costureiros e o segundo para Apader. Cómpre recordar que o Concello elevou este ano o número de premios e a súa dotación, algo que efectivamente contribuiu a elevar a participación.

Desde o goberno local destacan tamén o éxito dos obradoiros que se desenvolveron onte, nos que se propuxeron xogos moi dinámicos que divertiron ao público infantil. Esta tarde continúan as actividades cun espectáculo a cargo dos Jalochos. Será na praza Roxa, ás 17.30h, e a actuación consistirá nun concerto participativo, con percursión corporal e baile, no que as crianzas coñecerán lendas e personaxes tradicionais.

O martes 13, a festa de Entroido de Cedeira desplazarase ao Polideportivo Municipal. Alí, a partir das 17.00 horas haberá inchables e obradoiros nos que poderán xogar de balde os nenos

O programa de Entroido finalizará o mércores 14 co tradicional enterro da sardiña. A praza da Marieta, ás 18.00 horas, será o punto de encontro para comezar os actos funerarios, nos que moitos veciños e veciñas adoitan participar gardando rigoroso loito. O cortexo fúnebre realizará un percorrido polo casco urbano da vila que rematará na praza Roxa, onde terá lugar un breve acto para despedir á sardiña e clausurar o Entroido.