Cerdido prepara un concurso de mecos e outro de disfraces no Entroido

O Concello de Cerdido organiza dous concursos para animar os días de Entroido. Por primeira vez, levará a cabo un Concurso de Mecos, e ademais, celebrará o tradicional Concurso de Disfraces.

Para participar no Concurso de Mecos é necesario que sexan de elaboración propia, que poida ser observado desde a vía pública. As persoas que desexen participar deberán inscribirse nas oficinas municipais, na sede electrónica do Concello ou enviando un correo electrónico a cultura@cerdido.es

A data definitiva para presentar as inscricións será o vindeiro 12 de febreiro, e os resultados das votacións publicaranse o martes 20 de febreiro na páxina web e nas redes sociais do Concello de Cerdido.

A votación será de carácter popular, podendo participar a través de Facebook, Whatsapp e de xeito presencial. A través do Facebook, dando “Me gusta” ou “Me encanta” na publicación; en Whatsapp enviando unha mensaxe co meco indicado e presencial na urna habilitada nas oficinas municipais.

Segundo apunta a concelleira de Cultura, Amalia Díaz, “pensamos en realizar este concurso de mecos porque desde hai uns anos, a través dunha iniciativa veciñal, moitas das casas do noso municipio están decoradas con estes adornos, e consideramos que era boa iniciativa para dinamizar o Entroido no Concello”.

Continúa a tradición co Concurso de Disfraces de Entroido

No Concurso de Disfraces de Entroido pode participar calquera persoa disfrazada que asista á festa de Entroido que organiza o Concello de Cerdido o sábado 10 de febreiro, no pavillón municipal, a partir das 17 horas.

Durante a tarde haberá música, bo ambiente e moita diversión.

Poden participar de xeito individual ou formando parte dun grupo, xa que hai categoría Infantil (menores de 16 anos) e Adulto (maiores de 16 anos), nas que haberá premios para o mellor disfrace. O xurado estará presidido polo alcalde, xunto con dúas persoas máis.

O alcalde de Cerdido, Alberto Rey, quere “animar a todo o mundo, veciñanza e visitantes, a gozar do Entroido no municipio e a participar nos concursos impulsados desde a entidade local, para animar o máximo posible o Concello durante estas datas”.