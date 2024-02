O Campus de Ferrol acolle unhas xornadas sobre asesoría científica e xestión pública

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acolle, os días 7 e 8 de marzo, as xornadas sobre O Papel dos Expertos: Asesores Científicos e Xestión Pública que organiza o Centro de Investigación en Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía (CIFCYT) da Universidade da Coruña en colaboración coa Sociedade de Lóxica, Metodoloxía e Filosofía da Ciencia en España.

Entre os relatores convidados figuran o catedrático de Filosofía na Universidade de Bielefeld (Alemaña), Martin Carrier; o catedrático de Filosofía, Lóxica e Método Científico da London School of Economics (Reino Unido), Richard Bradley; a catedrática de Ética Médica no Weill Cornell Medicine de New York (Estados Unidos), Inmaculada de Melo Martín; o catedrático emérito de Lóxica e Filosofía da Ciencia na Universidade Autónoma de Madrid (España), Javier Ordóñez, e a catedrática emérita de Lóxica e Filosofía da Ciencia da Universidade Autónoma de Barcelona (España), Anna Estany.

As persoas interesadas en participar neste congreso que se enmarca dentro das XXIX Xornadas de Filosofía e Metodoloxía Actual da Ciencia terán que enviar un correo electrónico cos seus datos persoais a jornadas.filosofia.ciencia@udc.es ou ben chamar ao 881 01 3814 antes das 14:00 horas do venres 23 de febreiro.

O prezo da matrícula oscila entre os 40 e os 70 euros dependendo de se a persoa inscrita pertence á comunidade universitaria ou ao ámbito profesional.

Programa das xornadas sobre O Papel dos Expertos: Asesores Científicos e Xestión Pública https://easycdn.es/4/i/folleto-el-papel-de-los-expertos-esp_19402_m2.pdf

Inscrición nas xornadas sobre O Papel dos Expertos: Asesores Científicos e Xestión Pública https://easycdn.es/4/i/19532.pdf

Máis información: https://cifcyt.udc.es/