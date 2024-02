O Mellor Mural do Mundo está en Fene

O mural realizado polo artista SFHIR durante o primeiro Perla Mural Fest celebrado o pasado mes de agosto en Fene, vén de ser nomeado como Mellor Mural do Mundo pola plataforma Street Art Cities, logo dun proceso de votación popular

A concelleira de promoción económica e turismo, Ángeles Coira, celebrou este recoñecemento, e felicitou unha vez máis ao artista Hugo Lomas (SFHIR) “por ter conseguido este galardón que desde agora sitúa a Fene no mapa mundial da arte urbana”. Coira tamén tivo palabras de agradecemento “para todas as persoas que souberon apreciar a labor realizada polo artista e contribuíron co seu voto a conseguir este resultado”.

Sobre a obra premiada e o Perla Mural Fest

Situado no número 64 da Rúa da Fraga, a obra premiada é o mural vertical máis grande de toda a carreira artística de SFHIR, e representa unha muller tocando o violonchelo. Coa noite, cando a veciñanza do edificio acende a luz das escaleiras, ilumínanse os trastes do violonchelo, o que fai que o mural semelle cobrar vida.

O Perla Mural Fest celebrou a súa primeira edición entre o 7 e o 13 de agosto de 2023. Trátase dun festival de arte urbano que pretende render homenaxe ao recinto do Perla e o seu legado, como centro cultural icónico de Fene e do conxunto da comarca entre as década dos anos 60 e 80.

Durante a súa existencia, o Perla chegou a albergar un cinema, unha cafetaría e até un salón de vodas nos seus últimos anos.