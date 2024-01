Unha mostra revisa as memorias e ritmos do rural galego, en Afundación Ferrol

Afundación, a Obra Social de ABANCA, presenta este mércores 31 de xaneiro, ás 19.00 h, na súa Sede Afundación Ferrol un proxecto expositivo interdisciplinar mediante o que reflexiona sobre as formas de vida vencelladas ao rural galego, a súa iconografía e a súa presenza na cultura contemporánea.

Da man de Aser Álvarez, director, guionista e produtor galego, «A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego», conxuga fotografías, pezas audiovisuais, poesía e música nun evento pensado como recoñecemento a unha realidade esencial para a conformación da identidade en Galicia.

A mostra presentarase cunha visita guiada conducida polo propio Aser Álvarez. A inscrición para este percorrido, gratuíto e aberto ao público, pode formalizarse neste formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCQ4rwwmvN0EYvecVZZGKCL6kjbbvH1DEuogT_KkR6cTUIQ/viewform

A exposición conta con valiosos fondos documentais fotográficos e cinematográficos desde 1930 ata finais do século XX: a colección de Jaume Lloveras e Juan Piñeiro Andión (1978-1986), o arquivo do fotógrafo lugués Carlos Valcárcel e os Fondos Fotográficos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Todos eles, acompáñanse de versos creados por algúns dos poetas gañadores do Premio de Poesía Afundación, como Olalla Cociña, Miguel Sande, Gonzalo Hermo e Oriana Méndez, co obxectivo de reflexionar sobre a presenza do rural na cultura contemporánea.

A banda sonora da mostra, unha creación de Moisés Quintás, recrea o chiar dos carros, o ouvear dos lobos, o xirar das rodas de muíño ou o cravuñar das gadañas.

Con esta iniciativa, Galicia convértese na primeira comunidade de España en abordar unha exposición monográfica cos fondos catalogados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.