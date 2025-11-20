‘Impacto de los perros sobre las aves acuáticas que hacen uso del ecosistema playa’, este viernes 21 en la SGHN de Ferrol

La Delegación de Ferrol de la Sociedade Galega de Historia Natural-SGHN ha organizado una nueva sesión de su ciclo «Xuntanzas Naturalistas«. La próxima cita tendrá lugar este viernes, 21 de noviembre, a las 19:30 horas, y contará con el patrocinio habitual de la Diputación de A Coruña.

La bióloga Sabela Barcia, actualmente cursando un máster en Biodiversidad Terrestre en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), será la encargada de impartir la conferencia titulada: «Impacto de los perros sobre las aves acuáticas que hacen uso del ecosistema playa». Sabela Barcia presentará los resultados de su Trabajo de Fin de Grado, una investigación centrada en evaluar cómo la presencia humana y de animales de compañía afecta a las aves acuáticas que utilizan los arenales para descansar, alimentarse o reproducirse.

El estudio analiza las actividades humanas que se llevan a cabo en el ecosistema de las playas del litoral cantábrico, poniendo especial énfasis en la interacción entre los perros y las aves acuáticas estacionadas. La investigación destaca cómo estas interacciones merman la supervivencia de las aves y la disponibilidad de su hábitat natural.