Valoración do Comité de Empresa Navantia Ferrol trala visita do presidente Sánchez

A través dun comunicado o Comité de empresa de Navantia Ferrol expresa o seguinte.. «O pasado mércores 24, o presidente do goberno Pedro Sánchez reuniuse cos representantes dos traballadores de Navantia Ferrol«. «Nesa xuntanza, aparte de mensaxes de boas intencións e apostar pola reindustrialización da Comarca, se nos anuncia a construción dun novo buque no centro de traballo de Ferrol»

«Un buque que está presente nas reivindicacións dos traballadores» «Tratase dun buque tipo AOR, que substituirá o “Patiño”, xa no final da súa vida útil»

«Este comité, valora como moi positiva esta nova, tanto para esta empresa como para o resto da Comarca, xa que se trata dun investimento de 439 millóns de €. A orde de execución está prevista para este mes de marzo, co que as primeiras licitacións sairían no mes de xuño, situando o corte de chapa para o mes de Setembro de este ano. Se trata dunha obra cunha duración de 45 meses, con picos de 1000 traballadores e traballadoras nas instalacións, así como preto de 800 empregos indirectos»

«Estes días, nas asembleas parciais, os traballadores tamén valoraron moi positivamente o encargo do novo buque polo Ministerio de Defensa, pero non debemos desviarnos da nosa folla de ruta» «Precisamente o calado desta obra, coa ocupación total das gradas con estes programas que se solapan no tempo, pon máis que nunca de manifesto a necesidade de executar un ambicioso Plan de Emprego, acompañado dos investimentos necesarios para seguir sendo competitivos e afirmar así o futuro dos estaleiros na Ría sen esquecerse de Reparacións e Fábrica de Turbinas»

«Así como mellorar as condicións sociolaborais das plantillas da principal e auxiliares»

«Cremos necesario tamén, facer fincapé nun problema que se nos aveciña, a escaseza de profesionais neste sector, si ben e certo que dende sempre se recoñeceu que nesta Comarca temos os mellores profesionais do sector, xa vai sendo necesario un relevo xeracional que sexa garante da continuidade do mesmo. É momento de que tanto os empresarios como o goberno da Xunta se poñan a traballar en plans de formación e investimentos, dando así futuro ás novas xeracións de rapaces, facendo máis accesible a súa incorporación ó mercado laboral»

«Non renunciaremos ás nosas demandas. É o momento, está nas nosas mans»