AECC celebra en Ferrol un talk show para a prevención na adolescencia

A Asociación Española Contra o Cancro no marco do proxecto de prevención da enfermidade dirixido a mozos da provincia de Coruña, “O challenge da túa vida”, celebra o seu terceiro e último evento presencial, en formato talk show, no IES Concepción Arenal de Ferrol, o 25 de xaneiro, nel o alumnado de 3º da ESO coñecerá máis sobre a importancia da sexualidade segura e da protección solar.

A campaña arrincou o pasado 30 de novembro no IES Eusebio da Guarda da Coruña, o segundo evento tivo lugar o 18 de decembro no IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela e rematará mañá, xoves 25 de xaneiro en Ferrol, e quere facer chegar e informar aos adolescentes sobre temas que lles afectan directamente: os riscos do consumo de alcol e tabaco, a importancia do exercicio e alimentación saudable, a sexualidade segura e a protección solar.

O condutor do evento será Arturo Fernández, periodista e presentador en CRTVG, que compartirá escenario co Profesor José Tubío, médico investigador especializado en cancro e Director do grupo ‘Genomas y Enfermedad’ do Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) da Universidade de Santiago de Compostela, acompañados da bióloga e influencer de estilo de vida e sustentabilidade BlondieMuser.