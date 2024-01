Ferrol contará por primera vez con un plan anual de contratación

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, avanzó que la Junta de Gobierno Local aprobó el Plan anual de contratación del Ayuntamiento de Ferrol. Las previsiones recogen un total de 167 contratos por un importe total superior a los 54,5 millones de euros en el presente ejercicio.

Desde 2017 es obligatorio que las entidades del sector público programen la actividad de contratación pública, que desarrollará en un ejercicio presupuestario o períodos plunianuales y que lo reflejen en un plan anual. “O plan permitiranos combater a falta de planificación e o deterioro dos servizos públicos municipais, evitar reparos de legalidade, no 2022 houbo 380 reparos por un importe de case 32,2 millóns de euros, e evitar tamén fraccionamento de contratos”, afirmó, además de reforzar el Servicio de Contratación para evitar la acumulación de expedientes.

El plan aprobado se elaboró con las previsiones contractuales remitidas por los distintos servicios y áreas municipales y contiene la información relativa a los contratos cuyo anuncio de licitación está previsto publicar hasta el 31 de diciembre del 2024. Se irán acomodando, también, los recursos económicos municipales como los presupuestos, convenios con otras administraciones y fondos europeos.

Las áreas de Servicios y Urbanismo son las que recogen una mayor previsión de gasto con más de 17,2 millones de euros y 11,4 millones respectivamente. En el área de Servicios, se recogen los principales contratos como el de parques y jardines, el Gobierno local trabaja con el objetivo de aprobarlo en próximos días, servicios como limpieza viaria, limpieza de colegios públicos e instalaciones municipales y suministro de energía. Mientras que en la de Urbanismo están, entre otras, las obras de Abrir Ferrol al mar.

“Este plan constitúe un documento programático cuios datos son estimativos e non vinculante, xa que non esgota a totalidade dos contratos que o Concello poderá licitar durante o exercicio do 2024”.

De este modo podrá lograrse también más transparencia en la contratación y alcanzar una mayor concurrencia de licitadores, lo que redundará en la obtención de mejores ofertas.

El Plan se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Ferrol y en su perfil de contratante en la Plataforma de Licitación de Contratos del Sector Público.