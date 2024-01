O Esteo continúa coa súa boa dinámica tras vencer ao Piensos Durán Albense

Xosé Ferreiro

Gran vitoria do O Esteo este domingo á mañá no Pavillón Municipal, no partido que significaba o inicio desta segunda volta, recibindo a un dos mellores conxuntos que pasou por As Pontes, o terceiro clasificado, Albense, de Salamanca.

Nun encontro ante un dos grandes da categoría, cunha gran intensidade e presión no seu xogo, os locais foron sobrevivindo con grandes paradas de Diego, e sobrepuxeronse a un perigoso 2-4 nunha segunda metade que foi un toma e daca e que acabou caendo do lado local no último suspiro cun tanto de Jandro.

Segunda vitoria consecutiva dun O Esteo que suma 13 puntos, cuarto pola cola, na criba do descenso, e que na vindeira xornada visita ao gran plantel do Xove, cuarto e en postos de play off.

O Esteo: Xeito, Héctor, Jandro, Jhony, Troncho – Costi, Marcos, Cokito, Sergio, Juan.

Piensos Durán Albense: Carlos, Daniel, Jose, Jesús, Sergio – MarcosH, Álvaro, Diogo, Jorge, Angus, MarcosM.

Goles: 0-1, Álvaro (6´), 1-1, Jhony (8´), 2-1, Troncho (14). 2-2, Jorge (22´), 2-3, Jesús (23´), 2-4, Jesús (24´), 3-4, Costi (25´), 4-4, Cokito (26´), 5-4, Jhony (29´), 5-5, Jorge (34´), 6-5, Jandro (39´).

Incidencias. Amarelas a Costi, Marcos, Sergio, Jhony, Jandro, Héctor, Cokito; MarcosH, Jesús, Diogo. Expulsados por doble cartón os visitantes Daniel e Carlos, ambos no 39´. Uns cen espectadores.