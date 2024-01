O filme de Margarita Ledo traslada a súa rodaxe a Ferrolterra

Margarita Ledo Andión deu comezo á rodaxe do seu novo filme de non-ficción Prefiro condenarme esta semana e este mércores 17, comeza a rodaxe en Fene e na comarca de Ferrol. O filme volve estar producido pola produtora

Nós.

No filme, a historia de amor dunha mariscadora da ría de Ferrol entrelázanse desexo, desobediencia e clase social nun tempo, o da ditadura, en que cuestións coma o denominado adulterio ou abandono de fogar eran considerados “delitos específicos das mulleres”.

A experiencia de Sagrario, a personaxe (real) que dá pé a Prefiro Condenarme se presenta a través de lugares, reais e simbólicos, onde determinados acontecementos sucederon; de arquivos persoais e oficiais, e do intercambio entre o corpo da protagonista e o de tres actrices, Melania Cruz, Iria Piñeiro e Mónica Camaño nas que se desliza “ese real tumultuario que é a existencia da que se sitúa fóra das regras para permanecer, coma os paxaros, entre ceo e terra” indica Ledo.

Para alén de diferentes localizacións en Lugo, Castro de Rei, Monterroso ou Santiago de Compostela, Prefiro condenarme gravará a maior parte das escenas nas comarcas de Eume e Ferrolterra, nas próximas dúas semanas. Así o mércores estará todo o equipo en Perlío (Fene) e nos vindeiros días en Barallobre (Fene), Covas e Recimil (Ferrol), Mugardos, Pontedeume e rodarán tamén desde o interior da Ría de Ferrol.

A equipa complétaa Alberte Branco na dirección de fotografía, Olaia Ledo Díaz e Nati Juncal na produción, Sisco Lariño no son, Eva Veiga como co-guionista canda as performer Mónica de Nut e Antón Lopo e a compositora Carme Rodríguez son parte do equipo do filme.