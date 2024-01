En Cedeira a limpeza da praia non atopou pellets, pero encheu seis contenedores de lixo e plásticos

Arredor de 40 persoas participaron este domingo pasado na limpeza dapraia da Madalena organizada pola asociación de Amigos dos Ríos de Cedeira (ARCE) e o Museo Mares co apoio do Concello de Cedeira.

Segundo clarexou Camilo Casal, presidente da primeira destas entidades, durante as tarefas non apareceron pellets pero si moito material, fundamentalmente plásticos, cos que encheron seis contedores de recollida de lixo. Desde o Concello, o alcalde Pablo Diego Moreda Gil agradeceu a iniciativa dos organizadores e a participación de todos os voluntarios, entre os que tamén estivo o equipo do goberno local.

A asociación ARCE iniciou con esta limpeza da praia da Madalena unha actividade que pretende repetir en adiante tres veces cada ano, en primavera, outono e decembro. Dada a situación actual, Camilo Casal quixo apuntar que non é convinte que a xente vaia pola súa conta ás praias a limpar pellets, que realmente poden chegar con calquera marea, senón que é esta unha tarefa para facer de xeito profesional ou cunha formación mínima para non danar os areais no empeño de retiralos.