O Esteo empeza o ano con victoria ante o Unión Arroyo

Xosé Ferreiro

Boa vitoria do O Esteo 8-5 ante o Unión Arroyo de Valladolid nun encontro no que sempre foi por diante pero que os visitantes nunca deron por perdido, incluso anotando en inferioridade, e que non se resolveu ata o último suspiro.

Coa terceira vitoria da temporada O Esteo pecha esta primeira volta antepenúltimo con 10 puntos e comeza a primeira recibindo ao perigoso Albense, terceiro clasificado.

Abandona o cadro local o pechacancelas e gaña a un rival directo que marca a criba da salvación e do que se sitúa a dous puntos.

O Esteo: Xeito, Héctor, Jandro, Jhony, Troncho – Costi, Marcos, Sergio, Juan.

CD Unión Arroyo: Pablo, Aarón, Diego, Cristobal, Javier – Ali, Iván, Miguel, Carlos, Iñaki.

Incidencias. Amarelas a Marcos, Sergio, Juan, Miguel, Diego. Expulsado con doble cartón o visitante Cristóbal (37´). Máis de 100 espectadores no Pavillón Municipal.

Goles: 1-0, Jandro (1´), 2-0, Héctor (2´), 3-0, Héctor (8´), 3-1, Iñaki (9´), 4-1, Sergio (18´), 4-2, Cristóbal (25´), 5-2, Héctor (28´), 5-3, Javier (29´), 5-4, Cristobal (30´), 6-4, Sergio (34´), 7-4, Juan (35´), 7-5, Aarón (38´), 8-5, Juan (39´). Acta oficial dos colexiados con varios erros de tanteo e minutaxe.