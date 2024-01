La Policía Nacional de Ferrol-Narón celebró el 200 aniversario de la creación del Cuerpo

La Policía Nacional de Ferrol-Narón ha celebrado este sábado, 13 de enero, el 200 aniversario de la creación del Cuerpo, bajo el lema ‘Comprometidos contigo’, en un acto en el que se ha izado la Bandera de España, al igual que en otras muchas ciudades y pueblos españoles.

En Ferrol la Policía Nacional ha celebrado su bicentenario como “un hito histórico” que la conforma como el Cuerpo estatal más antiguo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El acto iniciado a las doce de la mañana, ha tenido lugar en la plaza de San Amaro, frente a las dependencias policiales y fue presidido por la subdelegada del Gobierno en Coruña, María Rivas, a a que acompañaban el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela y la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro,

Además, han acudido autoridades civiles, mandos policiales, de la Armada y Guardia Civil, antiguos miembros de la Policía Nacional, y ciudadanos que han querido acompañar a la Policía Nacional en este día. Entre los asistentes se encontraban el coronel del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Francisco Guerrero Mayo; el Comandante director de la Escuela de Especialidades de la Armada-ESENGRA, capitán de navío José Luis Guevara Romero; los ediles de seguridad de Ferrol y Narón, María del Carmen Pieltain y José Oreona; el capitán marítimo, Jorge Cao; Jefes de las Policías locales de Ferrol y Narón, José Antonio Chao y Eduardo Pita; y el Jefe de los Bomberos de Ferrol, Aureliano Bacelo.

Todos ellos fueron recibidos por el jefe superior del CPN de Ferrol-Narón José María de Loresecha Roldán. Y en la plaza se encontraban formados un buen número de miembros del Cuerpo, así como efectivos de la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, al mando del comandante-director Luis García Cortizas.

La lluvia mañanera desapareció momentos antes de iniciarse el acto lo que ayudó a un mayor esplendor del mismo.

Izado y homenaje

Los actos se iniciaron con el izado de la Bandera Nacional a cargo de dos miembros de la Policía Nacional mientras la Unidad de Música del Tercio Norte interpretaba el Himno Nacional y un piquete del mismo Cuerpo rendía los honores de ordenanza.

Seguidamente se celebró un homenaje para recordar a todos los hombres y mujeres policías que perdieron la vida en el desempeño de su labor. Por los altavoces se podía oir “«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Servir a la Policía Nacional fue su destino, querer a España su pasión eterna.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» dos miembros de la Policía Nacional depositaron una corona de laurel ante una imagen de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo, y se efectuó el toque de oración.

Hombres y mujeres que han dado lo mejor de su vida

Terminada esta parte del izado y homenaje tomó la palabra el jefe superior de Policía José María de Loresecha Roldán agradeciendo la presencia en este acto y señalando que esta jornada es histórica para los miembros de la Policía Nacional “y queríamos compartirla con todos ustedes, con la Sociedad a la que servimos”.

“Hoy celebramos el bicentenario de la Policía Nacional de una colosal obra construida a lo largo del tiempo por hombres y mujeres que han dado lo mejor de su vida”

Hizo un breve repaso a la historia del Cuerpo, con distintas denominaciones desde tiempos de Fernando VII pero siempre con el mismo espíritu de servicio

Destacó la aportación de la Policía Nacional desde 1978 para la consolidación y fortalecimiento de la Democracia en España, “La Constitución encomendó a la Policía Nacional una misión, tremendamente sencilla, pero tremendamente compleja, proteger, defender los derechos y libertades y garantizar la seguridad nacional. Ha costado mucho, centenares de policías han perdido la vida tras desarrollar su cometido. Ciento ochenta y ocho han sido asesinados por el terrorismo por defender los derechos y las libertades en España…. están siempre en nuestro recuerdo”.

Más tarde destacó la labor de la Policía Nacional en los diversos campos de la vida social. “La Policía Nacional ha trabajado incansablemente por y para los ciudadanos , lo ha hecho con entrega, hasta convertirse por méritos propios en una Institución sólida, útil….”. “ Nuestra sociedad valora el trabajo que llevamos a cabo para proteger uno de los grandes patrimonios de Galicia y el resto de España, la seguridad pública, garantizando al mismo tiempo la convivencia pacífica en nuestro país”.

Reconocimiento al trabajo desarrollado

Tras su intervención tomó la palabra la subdelegada del Gobierno, María Rivas, quien felicitó a los cerca de 3.400 mujeres y hombres que integran la Policía Nacional en Galicia y que representan la cifra más alta de efectivos de la última década.

Igualmente hizo un reconocimiento del trabajo desarrollado en estos 200 años de historia, convirtiéndose en un operador de referencia en materia de seguridad pública. “Dos siglos por los que hoy quiero felicitar a todas las personas que integran la Policía Nacional y que son depositarios de esa tradición centenaria que recogen, adaptan y proyectan cara el futuro en su labor diaria”, apuntó. En este sentido, María Rivas recordó que la Policía Nacional, “siempre mantuvo el mismo objetivo: el de salvaguardar y velar por la seguridad de las personas”, y el de “ser custodios de los valores que rigen en nuestra sociedad, defensores de los derechos adquiridos en los últimos años y garantizas del bienestar de la ciudadanía”.

Apuntó que Galicia es hoy la tercera comunidad más segura de España y se sitúa entre los lugares más seguros de Europa. “Los hechos delictivos volvieron a bajar el pasado año en Galicia, y ya lleva tres años con esta tendencia, y se alcanzó la mejor tasa de esclarecimiento de delitos de los últimos nueve años”.

Por último, la subdelegada quiso transmitir su orgullo por cada una de las mujeres y hombres que forman la Policía Nacional en Galicia, y transmitir “mis más sinceras felicitaciones en este día”.

Y tras estas palabras la Unidad de Música interpretó al Himno de la Policía Nacional dándose por finalizado el acto.

Felicitación del alcalde de Ferrol

El regidor ferrolano. José Manuel Rey Varela,al finalizar el acto felicitó al Cuerpo y ensalzó su labor en un día tan especial, recordando que consiguió adaptarse a las necesidades del siglo XXI velando los 365 del año por la paz y la convivencia, “lo que nos permite disfrutar de una sociedad más justa, democrática y libre”.

El edificio del Ayuntamiento de Ferrol, el teatro Jofre y la fuente del Cantón de Molíns se iluminaron de azul en homenaje a esta efeméride.

Asimismo en Narón se iluminan el Pazo da Cultura y la Plaza de Freixeiro.