Se abre el proceso de participación para la agenda urbana «Ferrol 2030»

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un paso significativo hacia un desarrollo urbano y rural sostenible y participativo a través del proceso de redacción de su propia Agenda Urbana, tal y como señaló el teniente alcalde y concejal de Participación, Javier Díaz.

“Este proxecto, enmarcado dentro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, especialmente ao ODS 11, de Cidades e Comunidades Sostibles, pretende definir estratexias e accións concretas que melloren a calidade de vida da veciñanza, promova un crecemento equitativo e sostible”, afirmó Díaz.

Este documento es un instrumento de planificación que aborda los desafíos y retos del municipio a través de un enfoque integral y participativo, teniendo en el centro la sostenibilidad en sus tres ejes: ambiental, social y económica. Se recogerán actuaciones estratégicas en cuestiones tales como la movilidad, la vivienda, espacio público, medio ambiente, inclusión social, brecha digital, la sinergia empresarial y el impulso de la economía local, entre otros.

Plan de acción de la agenda urbana

“A través da estratexia Ferrol 2030 procurarase o impulso do crecemento económico, o desenvolvemento social e a protección medioambiental e da natureza, apostando por un modelo de cidade sostible, accesible, inclusiva e segura”, afirmó el concejal, al tiempo que apuntó que “só será posible a través da implicación e a colaboración do tecido empresarial e social existente no noso territorio municipal”.

Cómo primer paso para la implicación de los agentes clave en el proceso de redacción del Plan de Acción, está abierta una consulta ciudadana que busca detectar las necesidades y las prioridades de la ciudadanía en los aspectos clave de la planificación estratégica de la Agenda Urbana.

Para poder participar en la consulta se podrá acceder desde el siguiente enlace digital: https://form.jotform.com/233533025017344

Desde el Ayuntamiento de Ferrol se anima a la ciudadanía a participar en esta consulta ya que “ademais de recoller a valoración dos cidadáns sobre os principais retos e desafíos dos próximos anos, tamén permite remitir ideas e propostas de acción para facer do noso municipio un lugar mellor”, manifesto Javier Díaz.

El próximo 23 de enero se celebra en el Antiguo Hospicio un acto público, a las 17.30h, para la presentación de la Agenda Urbana Ferrol 2030. Las personas interesadas en asistir deben anotarse en el siguiente enlace https://form.jotform.com/240071400049341