Ferrol acoge la reunión de seguridad para la XL carrera de San Xiao

Las dependencias del consistorio ferrolano acogieron la reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad que velarán por el desarrollo de la XL carrera de San Xiao, que se celebra este domingo 14 a partir de las 10:00 horas.

Participaron en la reunión el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, la concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain, efectivos de la Policía Local de Ferrol, de Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao, de la Armada y también de Protección Civil.

El recorrido de la prueba absoluta será de 10.000 metros aproximadamente, y discurrirá por el Ayuntamiento de Ferrol. La salida y llegada se situarán en las proximidades del pabellón municipal de Esteiro. Los corredores completarán un recorrido urbano por los barrios de Esteiro, A Magdalena, adentraránse en el Arsenal y llegarán al puerto para regresar a Esteiro.

En cuanto a las cuestión técnicas, se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas para la carrera de 10km:

Sub 20: Nacidos en 2005 y 2006; Sub 23: Nacidos en 2004 –2003 – 2002; Sénior nacidos en 2001 hasta 1989; Master A nacidos en 1988 hasta 1983; Master B nacidos en 1982 hasta 1974; Master C nacidos en 1973 hasta 1964; Master D nacidos en 1963 y anteriores; Sillas de ruedas*; Handbike*; Invidentes*. (Se considerarán categorías no oficiales de la F.G.A)

Y para las categoría de menores: Sub 18 nacidos en 2008 – 2007; Sub 16 nacidos en 2010 – 2009 (2.000 mts); Sub 14 nacidos en 2012 – 2011 (1.000 mts), Sub 12 nacidos en 2014 – 2013 (1.000 mts); Sub 10 nacidos en 2016 – 2015 (800 mts); Sub 8 nacidos 2017 – 2018 – 2019 (200 mts) y los Peques 50 mts.

las inscripciones podrán hacerse hasta el 10 de enero a través de la página www.carreirasgalegas.com o hasta el fin de dorsales. En estos momentos en la categoría absoluta hay 600 inscritos y 200 en categorías menores.

La retirada de chips y dorsales se efectuará a lo largo del viernes 12 (de 16:30 horas a 20:30 horas), el sábado 13 (de 9.30 hora a 13.30 horas y de 16:30 hora las 20:30 horas) en el pabellón polideportivo de la Malata, y el domingo 14 de enero, desde las 8.00 horas hasta las 10:30 horas en el pabellón de Esteiro.

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores, excepto la categoría peques. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera, prevista sobre las 12.30h.