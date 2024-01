A pesar de perder ante el Sevilla y quedar desbancado de la Copa el Racing demostró que es un buen equipo

(Por Carlox-Fotos N.S.)-En el encuentro de Copa del Rey, celebrado en la tarde de este domingo, día 7, patronal en Ferrol, entre un primera división y nuestro querido Racing, no hemos visto ese “color especial” del Sevilla, del que nos suelen cantar Los del Rio.

En el estadio municipal de La Malata que nunca hemos visto tan abarrotado de público, de buenos aficionados, -números oficiales dicen que asistieron 11.011- que a lo largo de todo el encuentro no han dejado de apoyar a su equipo con el clásico “Racing, Racing, Racing” y la canción “Ferrol” de Los Limones, y que a pesar de haber perdido por la mínima, no han salido defraudados, dado la buena actuación, especialmente en la segunda parte de un Racing, decidido a ganar, sin complejos y con mucho entusiasmo, a pesar de enfrentarse a un equipo con personalidad, aunque no muy brillante ni dominador, pero sí lleno de veteranía, de forma destacada en la defensa, con sobresaliente para Sergio Ramos y para Marcao, que sería el autor del primer gol a favor del cuadro andaluz, dentro de uno, de los muchos córnes, que forzaría el Sevilla. Por cierto que antes de iniciarse el encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de este jugador sevillista. y los «rojillos» llevaban brazaletes negros.

En este primer tiempo, salió el Racing con fuerza, muy equilibrado, con algunos, no muchos contragolpes, siendo el de Merino, en uno de ellos, el que perdería una buena oportunidad de marcar, ante un portero Dmitrovic, que pocas intervenciones tuvo a lo largo del encuentro

Un encuentro dentro de una tarde soleada, pero que careció, en este primer tiempo, de alguna incisión, de mucho pase corto delante de la portería, bien defendida por Gazzaniga, pero que daría la ocasión de la multiplicación de córnes, lo que produjo que en uno de ellos, precisamente a los 30 minutos de iniciarse el partido, la habilidad del defensa Marcao, colocase el balón en el fondo de la red.

Ilusionante segundo tiempo, pero malo para el Racing

Salió el Racing con fuerza, con ganas y sobre todo, con mayor profundidad en los ataques, siendo uno de ellos, en uno de los córnes a favor del equipo verde, donde Merino tuvo una gran ocasión, pero que no logró aprovechar la jugada.

Aunque en estos continuados ataques verdes, precisamente en uno de los córneres a favor del Racing, Fran Manzanara, de cabeza, colocaría el empate, con notable entusiasmo de los aficionados ferrolanos, creciéndose notablemente el cuadro racinguista, pasando durante varios minutos, el Racing de dominado a dominante, perdiendo en este tiempo Iker Losada, de subir al marcador, a buen pase de Álvaro Giménez.

Pero en este segundo tiempo, lamentablemente, a los 74 minutos, por imprudente falta de Manzanara, y tener ya una tarjeta amarilla, se vió obligado a abandonar el terreno de juego, quedando el Racing en inferioridad numérica.

Con este contratiempo, el Sevilla pasa a ir dominando el encuentro, mostrando algunos de sus jugadores su buena clase, y fruto de ello sería el fácil gol logrado por el joven jugador sevillista Juanlo, en el minuto 87, que a pase de Kike Salas, se plantaría totalmente solo ante el portero racinguista, obteniendo de esta manera el triunfo andaluz. Era ya el 1-2, y poco pudieron hacer los del Racing por conseguir el empate ni en los seis minutos de prórroga.

Un Racing que luchó hasta el final y que aunque no logró desbancar al Sevilla FC demostró el que con razón está en los primeros puestos de la clasificacion de la Segunda División.

Pero, sobre todo..»una afición de diez».

Ficha técnica

Racing de Ferrol.– Gazzaniga; Delmas, Jon García, David Castro, Brais Martínez (Moi Delgado, 64´); Fran Manzanara, Jesús Bernal; Vadillo (Álex López, 58´), Héber Pena (Nacho, 79´); Manu Justo (Iker Losada, 58´) y Sabin Merino (Álvaro Giménez, 64´).

Sevilla FC.– Dimitrovic; Juanlu, Sergio Ramos, Marcao (Nianzu, 85´), Kike Salas; Sow, Óliver Torres, Suso, Pedrosa (Januzaj, 85´); Ocampos y Rafa Mir.

Goles.-0-1, min 39: Marcao ( 30´) 1-1, min 49: Fran Manzanara ( 49´); 1-2, Juanlu ( 87´).

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (del comité balear). Exùlsó a Fran Manzanara por una doble tarjeta amarilla. Mostró tarjetas amarillas a Álvaro Giménez, y al aiestrador racinguista Cristóbal Parralo. Tmbién amosteó con amarilla al sevillista Marcao.

