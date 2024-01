O Café Teatro do Pazo de Narón acolle “O quebranto da guerra”

O Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón acollerá o vindeiro venres 12, “O quebranto da guerra”, un diálogo dende o xornalismo e a cultura sobre os conflitos bélicos.

A convocatoria dará comezo ás 20:30 horas e na mesma participarán recoñecidos profesionais do sector, como Nico Castellano, Anna Surinyach, Ebbaba Hameida e Mario Vega. A entrada é libre ata completar a capacidade do Café Teatro.

O xornalista da Cadena SER Nicolás Castellano está especializado en migracións, cooperación e desenvolvemento. Foi enviado especial en catástrofes naturais, cubrindo algunhas como o terremoto de Haití de 2010 ou o tsunami de Xapón en 2011 pero tamén emerxencias humanitarias, como a epidemia do ébola en África Occidental, a hambruna de Somalia… e realizou reportaxes en máis de medio cento de países. Na súa dilatada traxectoria profesional obtivo numerosos premios.

Anna Surinyach é fotógrafa documental e editora gráfica da revista especializada en información internacional 5W. Centrou o seu traballo en documentar os movementos de poboación en numerosos lugares do mundo, fotografiando a situación de persoas desprazadas en Sudán do Sur, Nixeria, Chad, Yemen, Siria… e documentando as rutas migratorias en América, África e Europa.

Tamén documentou coas súas fotos a situación de mulleres que fuxen dos seus fogares debido á violencia, pobreza ou falla de oportunidades, podendo ver o seu traballo en medios nacionais e internacionais.

Outra das participantes, Ebbaba Hameida é tamén xornalista, integrante da xunta directiva de Reporteros Sin Fronteras España. Vencellada actualmente a Radio Televisión Española, e tras publicar na sección de internacional de recoñecidos medios, Hameida realizou varias coberturas internacionais como a guerra de Ucraína, a hambruna en Somalia, a crise migratoria en Melilla, Ceuta… o declive da situación económica no Líbano, etc.

Ao longo da súa carreira profesional obtivo tamén numerosos premios.

No diálogo do venres tamén poderemos coñecer a traxectoria profesional de Mario Vega, fundador da compañía Unahoramenos Producciones, encargada de proxectos de xestión cultural, distribución e producción. Vega é tamén director de recoñecidos espectáculos, impulsor de proxectos de artes escénicas, como Segunda Lectura (2022) co que pon en escena grandes títulos da literatura universal.

Mario Vega acumula numerosos recoñecementos, e co espectáculo Moria convertiuse na primeira compañía canaria en gañar un Premio Max de teatro.

Esta convocatoria do diálogo destes catro profesioais precederá á representación, o vindeiro sábado 13 -20:00 horas- de “Protocolo del quebranto”, un espectáculo da compañía Unahoramenos Producciones, protagonizado por Crezk, un home que persegue territorios en guerra, que trafica con armamento e que vive atrincheirado con Nadia, unha muller moi estraña.

As entradas poden adquirirse dende 8,40 euros (abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante) no despacho de billetes do Pazo da Cultura ou a través da web: www.padroadodecultura.gal