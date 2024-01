As Pontes organiza el primer memorial “ANDREY NAVALIKHIN” de waterpolo

El Concello de As Pontes organiza el domingo 7 de enero el Primer Memorial “Andrey Navalikhin” de waterpolo, con la colaboración del Club Marina de Ferrol. Durante el acto de presentación del torneo, que tuvo lugar en la piscina municipal, la Concejala de Deportes, Elena López, señalaba que este Memorial “es una oportunidad para ampliar el abanico de la oferta deportiva y de ocio del Ayuntamiento de As Pontes; aprovechar para recordar aquellos años en los que había equipo de waterpolo en el Ayuntamiento; y sobre todo, plantar la semilla para que este deporte vuelva a resurgir en As Pontes.”

Desde el Club Marina de Ferrol agradecieron la disposición del Ayuntamiento de As Pontes para organizar el torneo, ya que cuenta con una de las pocas instalaciones en Galicia que cumplen los requisitos necesarios para la práctica del waterpolo.

Quisieron destacar también la figura de Andrey Navalikhin, fallecido en junio del año pasado. Ex jugador profesional de waterpolo, y campeón del mundo con la antigua Unión Soviética, que llegó a Ferrol en los años 90 y se vinculó al Club Marina de Ferrol como entrenador, destacando su trabajo de formación con los más pequeños.

El primer Memorial “Andrey Navalikhin” se disputará a lo largo de toda la mañana del domingo 7 de enero en la piscina municipal del Ayuntamiento de As Pontes, comenzando a las 10:00 con un triangular alevín entre el Club Waterpolo Coruña, el Club Waterpolo Santiago, y el equipo del Club Marina de Ferrol. A continuación se jugará un partido entre los equipos infantil y femenino del Club Marina de Ferrol, y cerrará el torneo el encuentro entre el equipo juvenil y los masters.

La Concejala de Deportes quiso destacar que “esta es la primera de futuras colaboraciones del Ayuntamiento con el Club Marina de Ferrol, ya que existe la posibilidad de organizar un torneo en verano al aire libre, toda vez que las instalaciones del Lago de As Pontes suponen un enclave privilegiado para la práctica del waterpolo”.

Elena López aprovechó la ocasión para invitar al vecindario de As Pontes y de la comarca a acercarse el domingo a la piscina municipal para poder disfrutar del espectáculo del waterpolo.