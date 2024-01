Aberto en Narón o prazo para participar en dous cursos da plataforma Cemit

O edil de Novas Tecnoloxías do Concello de Narón Román Romero, informou sobre a apertura do prazo de inscrición en dous cursos da plataforma Cemit: “Competencias dixitais en ofimática-Libre Office” e “Contabilidade e Recursos Humanos”.

As persoas interesadas en asistir ás clases, que se impartirán en ambos casos do 22 de xaneiro ao 30 de abril na Aula Cemit de Xuvia, deben anotarse a través da plataforma Cemit, tal e como recordou.

Na acción formativa “Competencias dixitais en ofimática-Libre Office”, en nivel avanzado, estudaranse as ferramentas ofimáticas dos diversos paquetes (Writer, Calc, Base, Impress), entre outras. O curso terá unha duración de 276 horas, que se impartirán en quenda de mañá, de 9:30 a 13:30 horas. Ofértanse un total de doce prazas e as inscricións poden tramitarse a través do enlace: https://cemit.xunta.gal/gl/formacion/formacion-presencial/44641

En canto ao curso de “Contabilidade e Recursos Humanos”, o alumnado abordará temas como a definición do posto de traballo e de perfís laborais, competencias e formación, normativa laboral, seguridade social e cotizacións, entre outros.

Esta acción formativa, cunha duración tamén de 276 horas e doce prazas, impartirase en quenda de tarde, de 16:00 a 20:00 horas. Neste caso as inscricións deben realizarse no enlace: https://cemit.xunta.gal/gl/formacion/formacion-presencial/44644