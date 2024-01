El primer bebé del año en la zona norte nació a las 14.30 horas y sus padres son de Ortigueira

El primer bebé del año en la zona norte se hizo de esperar. Según datos facilitados por el hospital «Arquitecto Marciede» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol eran las dos y media de la tarde de este lunes cuando nacía en la sala de partos un niño, B.M.B. cuyos padres son de Ortigueira. El niño pesaba 3 kilos 280 gramos.

En el pasado año 2023 el primer recien nacido en la zona norte tambien se hizo esperar…pero llegó….Desde el Área Sanitaria de Ferrol tras una larga espera se comunicaba que el primer bebé nacido en esta zona se llamaba Lois Giz Pellón.

Realmente se hizo esperar ya que su madre, María Pellón Andrade, no dio a luz en la sala de partos del hospital “Arquitecto Marcide” hasta las once menos cinco de la noche del día 1 de enero. Lois pesó al nacer 3,560 kilos. Sus padres, María y Rubén Giz López son residentes en As Pontes.