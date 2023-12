Más de 200 atletas despedirán el año en Neda corriendo en la San Silvestre

Un total de 216 deportistas participan este domingo 31 en la “II San Silvestre Concello de Neda”.

La prueba, perteneciente al calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo e incluida en el “IX Circuito de carreras Diputación de A Coruña” se disputará en o Roxal a partir de las 10.30 horas, comenzando por las categorías de menores.

Un año más, se anima a acudir con disfraces de Navidad para crear ese ambiente festivo que se pretende con la cita.

Serán 153 los atletas, federados o no, de ocho categorías que van desde la sub 18 a la master 4 (nacidos en 1963 o antes), los que compitan en la prueba absoluta.

Contará con un recorrido por asfalto de aproximadamente 5,4 km. Con salida y meta en la pista polideportiva, el itinerario discurrirá en paralelo al río Belelle hasta la Fervenza y tendrá que cubrirse en un tiempo máximo de 45 minutos.

En la prueba de las categorías sub 16 y sub 14, con una distancia de 1,4 km, correrán 19 deportistas, dando dos vueltas al circuito pequeño diseñado por la organización en el entorno habitado; y serán 44 los que compitan en la de sub 12 y sub 10 (nacidos en 2014-2015), que tendrán que completar una vuelta al circuito circular de 700 metros.

Según figura en el reglamento de la San Silvestre, la retirada de chips y dorsales se hará en el polideportivo do Roxal entre las 9:15 y las 10:15 h, y recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina.

Las personas participantes podrán aparcar tanto en el estacionamiento disuasorio, situado en las cercanías de la instalación deportiva como en el localizado junto al Pazo de Isabel II, al inicio de la carretera que conduce hasta la Fervenza. Para facilitar el desarrollo de la competición, apela a la colaboración vecinal, solicitando que se evite estacionar a lo largo del recorrido entre las 10 y las 12.30 horas.

Con el objetivo de que estén informados del recorrido, se procederá al reparto por las viviendas próximas de carteles informativos.