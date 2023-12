Preto de 500 participantes na IX San Silvestre-Concello de Fene 2023

A proba terá lugar este sábado 30 de decembro, a partir das 17:00 horas con saída/meta situada diante do Concello de Fene (na Avenida do Concello). Os participantes poderán retirar o dorsal-chip este venres 29 no Salón de Plenos do Concello de Fene (Praza do alcalde Ramón José Souto González) ate as 20.00 horas.

Tamén se poderán recoller o sábado 30 no salón de Plenos do Concello, de 10.00 a 13.00 e de 15.30 a 16.30 h.

Participarán corredores inscritos nas categorías: Biberóns (ano de nacemento 2019), Pitufos (2018), Sub 8 (2016-17), Sub 10 (2014-15), Sub 12 (2012-13), Sub 14 (2010-11), Sub 16 (2008-09), Sub 18 (2006-07), Absoluta (2005 e anteriores) e Andaina (todas as idades).

As saídas das carreiras terán lugar ás seguintes horas (os horarios de saída son aproximados):

CATEGORÍA HORA DISTANCIA ABSOLUTA 17:00 5.000 m. SUB 18 / SUB 16 17:45 2.500 m. ANDAINA 17:55- 18:20 (*2) 2.500 m. BIBERÓNS 18:30 50 m. PITUFOS 18:45 100 m. SUB 8 19:00 200 m. SUB 10 19:15 400 m. SUB 12 19:30 800 m. SUB 14 19:45 1.200 m.

Os participantes na andaina, deberán percorrer o circuíto de 2,5 km nun tempo máximo de 25 minutos. Aquelas persoas que non o remataran nese tempo, subirán ao coche escoba que os levarán ata a meta para poder comezar coas carreiras da categoría Biberóns e sucesivas.

Por outro lado, nas carreiras de menores, “pitufos” e biberóns”, poderán establecerse quendas de 10

participantes para evitar aglomeracións e posibles caídas dos participantes. En canto aos premios, haberá trofeos para os tres primeiros clasificados das categorías de Absoluta, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12 , sub 10 e sub 8 tanto masculino como feminino, recibirán un trofeo.

Tódolos participantes das demais categorías recibirán unha medalla conmemorativa da xornada.

A formalización da inscrición implica ter lido, entendido e aceptado as bases que inclúen unha declaración de estar en bo estado físico, eximindo á organización, aos sponsors ou patrocinadores comerciais, directivos, empregados e demais organizadores, de toda responsabilidade que da participación no evento puidera derivarse tal como perda de obxectos persoais por roubo ou outras circunstancias e do perigo de lesión.

Dispositivo especial de tráfico «San Silvestre»

Por mor da celebración da San Silvestre 2023, a Policía Local de Fene anuncia as seguintes restriccións ao tráfico e ao aparcamento nas rúas afectadas:

O sábado 30 de decembro estará prohibido aparcar e circular na Avenida do Concello de 15:00 a 21:00 horas

Por outra banda haberá cortes temporais de tráfico de 17:00 a 20:30 horas nas seguintes rúas:

Rúa da Fraga

Marqués de Figueroa

Río Cádavo

O Pachuzo

Os Pinares

O Maroño

O Cardoeiro

Rúa Alta

Rúa Travesa

Rúa Xerardo Díaz

Avda. de Tarrío.