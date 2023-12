Reparto en Ares dos composteiros entre os veciños adheridos ó plan municipal

A semana pasada marcou o inicio da fase de distribución de composteiros destinados á elaboración de compost entre os veciños que se uniron ao programa municipal de Ares

A concelleira de Medio Ambiente, Lucía Blanco, detallou que o proceso levouse a cabo de maneira individualizada, coa entrega dun composteiro de 400 litros, un aireador, unha reixa antirroedores para a base e un manual de compostaxe en cada vivenda.

Nesta primeira entrega, distribuíronse un total de 21 composteiros, marcando así o comezo da transformación dos residuos orgánicos xerados en compost, un valioso fertilizante aplicable en xardíns, hortas e campos de cultivo.

Mais o programa non se limita á entrega material; xa que nos próximos meses, o Concello realizará un seguimento do proceso, brindando asesoramento personalizado aos participantes e resolvendo calquera dúbida que poida xurdir.

Neste contexto, a concelleira explicou que en xaneiro de 2024, o municipio continuará cunha nova fase do programa, co obxectivo de contar coa participación de ao redor de 50 fogares. Ademais, construiranse dúas áreas de compostaxe comunitarias en puntos estratéxicos da localidade, especificamente en áreas urbanizadas, o que implicará polo menos a 55 familias máis no programa.

Esta iniciativa do Concello de Ares conta co respaldo económico da Consellería de Medio Ambiente a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado cos fondos europeos Next Generation.