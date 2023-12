El 14 de enero se celebra en Ferrol la XL Carrera Popular San Xiao

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, ha presentado esta semana la XL Carrera Popular San Xiao 2024, organizada por este departamento con el control técnico de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo que contó con la presencia del director de la APFSC, Jesús Casas, y del responsable de prensa del Armada, José Andrés Vázquez.

La competición se celebrará el 14 de enero y las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de enero; “Queremos comezar o 2024 correndo despois do Nadal e que esta sexa unha das primeiras carreiras que teñamos ao longo do ano”. Aldrey avanzó además que “a proba está aberta a todos os atletas, ata un máximo de 800 atletas no caso de categorías absolutas e 500 no caso de categorías de menores, federados ou non, sen distinción de sexo ou nacionalidade”.

El recorrido de la prueba absoluta será de 10.000 metros aproximadamente, y discurrirá por el Ayuntamiento de Ferrol. La salida y llegada se situarán en las proximidades del pabellón municipal de Esteiro. La organización contará con la ayuda de la Policía Local, Protección Civil, personal del Servicio de Deportes y voluntarios, que regulará el tránsito a lo largo del trayecto.

En cuanto a las cuestión técnicas, se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas para la carrera de 10km:

Sub 20: Nacidos en 2005 y 2006; Sub 23: Nacidos en 2004 –2003 – 2002; Sénior nacidos en 2001 hasta 1989; Master A nacidos en 1988 hasta 1983; Master B nacidos en 1982 hasta 1974; Master C nacidos en 1973 hasta 1964; Master D nacidos en 1963 y anteriores; Sillas de ruedas*; Handbike*; Invidentes*. (Se considerarán categorías no oficiales de la F.G.A)

Y para las categoría de menores: Sub 18 nacidos en 2008 – 2007; Sub 16 nacidos en 2010 – 2009 (2.000 mts); Sub 14 nacidos en 2012 – 2011 (1.000 mts), Sub 12 nacidos en 2014 – 2013 (1.000 mts); Sub 10 nacidos en 2016 – 2015 (800 mts); Sub 8 nacidos 2017 – 2018 – 2019 (200 mts) y los Peques 50 mts.

Aldrey avanzó que las inscripciones podrán hacerse hasta el 10 de enero a través de la página www.carreirasgalegas.com o hasta el fin de dorsales. Se pondrán a disposición de las personas interesadas un máximo de 800 dorsales para las categorías absolutas y 500 para menores.

La retirada de chips y dorsales se efectuará a lo largo del viernes 12 (de 16:30 horas a 20:30 horas), el sábado 13 (de 9.30 hora a 13.30 horas y de 16:30 hora las 20:30 horas) en el pabellón polideportivo de la Malata, y el domingo 14 de enero, desde las 8.00 horas hasta las 10:30 horas en el pabellón de Esteiro.

Desde la APFSC, su director Jesús Casas, manifestó que “para nós é un orgullo poder colaborar neste tipo de eventos deportivos que amosan o compromiso do porto coa cidade”, mientras que el responsable de prensa de la Armada, José Andrés Vázquez afirmó que “para a Armada é una satisfacción poder colaborar nesta carreira que fará un percorrido polas nosas instalacións”.

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores, excepto la categoría peques. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera, prevista sobre las 12.30h.

“Esperamos unha importante participación como vén sendo habitual e que tamén o tempo nos acompañe”, finalizó el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey.