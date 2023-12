Inauguración en Cedeira da exposición permanente de Rafael Usero

O Concello de Cedeira inaugura este sábado 23 de decembro, ás 13.00h, a Exposición Permanente da Colección Rafael Usero no Palacete Municipal.

O concelleiro de Cultura, José Antonio Rodríguez, invitou á toda a veciñanza ao acto e a coñecer

os obxectos que o Cronista Oficial da Vila foi recollendo ao longo dos seus anos como profesor de

Historia no IES Punta Candieira e tamén despois, xa xubilado.

Usero compartiu co alumnado as súas pescudas sobre o pasado da localidade, de maneira que os nenos, e a través deles tamén as familias, involucráronse levándolle diferentes achados e pezas que estaban nas casas.

O concelleiro José Antonio Rodríguez recordou que o pleno da corporación cedeiresa aprobou xa no ano 2021 o acordo para poñer en valor a colección de Rafael Usero, cumprindo unha vella aspiración do profesor, e que o anterior goberno puxo en marcha, sendo concelleira de Cultura Ermitas García, a adecuación das dúas salas da planta baixa do Palacete Municipal para acollela,

así como outras tarefas como o inventariado, a catalogación e a recuperación dalgunhas pezas.

Subliñou que a mostra é unha construción colectiva de moitos veciños de Cedeira, de todas as persoas que fixeron a Usero depositario destes obxectos. Na colección ten particular peso a presencia de machados prehistóricos, ferramentas que se conservaron porque a xente lles atribuiu propiedades máxicas.

Porén, a exposición reúne obxectos de épocas e natureza moi diferente, desde pezas cerámicas ou de madeira, algunhas delas procedentes de antigas igrexas parroquiais como por exemplo un frontal de 1718 do retablo de San Román de Montoxo.

A exposición poderá visitarse no horario habitual da Oficina de Turismo, que ocupa tamén parte da planta baixa do Palacete Municipal: de luns a venres, de 09.00 a 14.30 e os sábados de 10.00 a 14.00h.