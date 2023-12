A Deputación da Coruña apoia con 60.000€ a programación cultural da RAG

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a deputada de Cultura, Natividad de Jesús González Rodríguez, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, asinaron o convenio polo que a Deputación financia a programación cultural da entidade durante o presente ano.

A Deputación achega 60.000 euros, un 80% do orzamento total que a Real Academia inviste nas actividades da súa programación anual, que ascende a 75.000 euros.

As actividades obxecto de financiamento durante este ano foron a XXXIV edición dos Cursos de verán de lingua e cultura galegas; o ‘Primavera das Letras 2023’ dedicado a Francisco Fernández del Riego; un acto de homenaxe a Darío Xohán Cabana; o ingreso de Lourenzo Fernández Prieto como académico numerario da RAG, e o ingreso de Kathleen March como académica da honra da RAG.

Ademais, financiáronse as publicacións do “Inventario da biblioteca de Manuel Murguía” na RAG como anexo do Boletín da RAG; a publicación das “xornadas Murguía” como anexo do Boletín da RAG”; a publicación do Boletín número 383 da RAG dedicado a Florencio Delgado Gurriarán e a Toponimia en Muros.

Formoso destacou a importancia de apoiar o traballo que leva a cabo a RAG na promoción da lingua e cultura galegas, obxectivo no que se centran moitas das actividades da programación anual.

Natividad de Jesús González, deputada de Cultura, sotivo que “a nosa cultura e a nosa lingua son patrimonio inmaterial do país, e por iso apoiamos o labor que fan dende a RAG para preservalo”.

Pola súa banda, o presidente da RAG, Víctor Freixanes, agradeceu o apoio da Deputación para manter, un ano máis, a actividade desta institución centenaria.