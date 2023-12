Editorial-Este 10 de diciembre se cumplió el 50 aniversario del hermanamiento de Ferrol con Cartagena y……..

Un 10 de diciembre de 1973, hace ya cincuenta años, se firmaba el hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y Cartagena. Nada menos que cincuenta años oficiales pero desde mucho antes ferrolanos y cartageneros estábamos unidos desde que en el año 1726 José Patiño y Rosales, Intendente General de la Marina decide la creación de los tres Departamentos de la Armada Española.

Los lazos se estrecharon cada vez más, muchos marinos de otras zonas de España han venido y vienen con destino a Ferrol, desde luego un buen número de nacidos en Cartagena. y también muchos ferrolanos han sido destinados o decidieron “hacer su vida” en la bella ciudad departamental del Mediterráneo.

Un hermanamiento que se plasmó con el regalo de u cruceiro a Cartagena y el de un Moilino cartegenero a Ferrol.

Este domingo, 10 de diciembre, es interesante leer el artículo de T. Gómez publicado en La Razón bajo el título de “¿Por qué están hermanadas las ciudades de Ferrol y Cartagena?”. Es bien elocuente y también es de esperar de la sensibilidad de la nueva corporación para saldar, de alguna manera, la deuda que Ferrol tiene con la ciudad cartagenera.

“¿Por qué están hermanadas las ciudades de Ferrol y Cartagena?.

La Asociación Cartaginense y la Asociación Cultural Despierta CT han solicitado al Ayuntamiento de Cartagena y al Ayuntamiento de Ferrol, con motivo del 50 aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades, suscrito el 10 de diciembre de 1973, que potencien esos lazos que unen a ambas ciudades.

En Cartagena, se celebrará un emotivo evento en torno al Cruceiro regalado por el Ayuntamiento de Ferrol en 1973. Además, se llevará a cabo una conferencia conmemorativa impartida por uno de los cronistas oficiales de la ciudad.

En Ferrol no es posible hacer un evento de similares características porque ya no existe un espacio dedicado al hermanamiento con Cartagena.

El Ayuntamiento de Cartagena donó, con motivo del hermanamiento, un Molino de Viento del Campo de Cartagena al Ayuntamiento de Ferrol.

Dicho molino fue trasladado cuidadosamente a Ferrol como símbolo característico del Campo de Cartagena. «Lamentablemente, fue ubicado en una zona apartada, siendo desmantelado finalmente, incumpliendo con ello la Ley de Patrimonio, ya que era Bien de Interés Cultural desde 1986», han señalado en un comunicado.

Por ello, se solicita al Ayuntamiento de Ferrol que restaure el Molino de Viento del Campo de Cartagena o la asignación de un espacio en la ciudad para conmemorar el hermanamiento, de igual forma que existe en Cartagena.

Asimismo, ante la ausencia de una placa conmemorativa en torno al cruceiro se solicita al Ayuntamiento de Cartagena la instalación de una placa que explique el cruceiro y el hermanamiento desde un punto de vista cultural y turístico.

También que inicie gestiones con Ferrol para potenciar dicho hermanamiento, y en caso de que el Ayuntamiento de Ferrol no estuviera interesado en Molino de Viento donado, se recupere o se regale a otra ciudad que se comprometa a conservarlo.

Ambas asociaciones confían en que estas solicitudes contribuirán a fortalecer los lazos históricos y culturales entre Cartagena y Ferrol, sustentados por la presencia significativa de ferrolanos en Cartagena y cartageneros en Ferrol, fruto de los estrechos vínculos militares entre ambas ciudades.»

Tapar vergúenzas

En varias ocasiones de Galicia Ártabra preguntaba «a los de arriba» que había sucedido con el Molino del Campo Cartagenero, traído ex profeso piedra a piedra para su reintalaciòn en Ferrol, justo en la zona entre el Paseo de Caranza y el Mar, pero nadie dio respuesta.

Si se sabe que la desidia municipal fue mucha, y que por una u otra causa también piedra a piedra fue desmantelado. Y su final ya fue justo en el 2001 cuando se retiraron unas cuantas piedras que habían quedado de su base.

Si preguntamos donde figura en el callejero el nombre de Cartagena la respuesta es…una camino, un pequeño paseo, cercano a donde estaba el molino…y «san se acabó».

Si estamos hermanados con Vila do Conde y con Lugo, y los actos de hermandad se celebran año tras año, la pregunta obligada es ¿ y por qué se mantiene en el olvido a Cartagena?, bueno también con la nicaraguense Masaya, pero ese hermanamiento salió mal, y ahí hay culpables en las prisas por hermanar, quedar bien y ..«si te he visto no me acuerdo».

Total apoyo a la solicitud de la Asociación Cartaginense y la Asociación Cultural Despierta CT., tienen toda la razón, y es hora de «tapar vergüenzas» .

Y en este tema..»todos a una , como en Fuenteovejuna», aquí no hay colores de grupos municipales, solo un color Ferrol. ¿Habrá respuesta?