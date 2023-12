La emoción de la Música

Julia M.ª Dopico Vale

“Emoción o el porqué de la música” es el título de la conferencia-espectáculo que tendrá lugar en el emblemático Teatro Jofre de Ferrol el próximo día 13 de diciembre a cargo del músico, humanista y escritor Ramón Gener, un divulgador musical de primera línea cuya extensa y brillante trayectoria le conducen a colaborar en programas como De Pe a Pa de RNE, Hoy por hoy de Cadena Ser, en espacios televisivos como Òpera en texans, This is Art, un viaje por la historia de las emociones humanas o 200; una noche en el Prado, una miniserie producida por RTVE para conmemorar el bicentenario del Museo Nacional del Prado de Madrid y a escribir libros como Si Beethoven pudiera escucharme, en el que comparte historias, anécdotas y pinceladas biográficas de los compositores del período clásico y romántico, además de poner en valor la amistad, la imaginación y la pasión o El amor te hará inmortal, un viaje a través de las emociones y los sentimientos inspiradores de los más grandes artistas que se convierten en auténticas lecciones de vida: “Emprendí un viaje por el espacio y el tiempo para encontrar respuestas. Volé hasta donde Verdi compuso el Nabucco; estuve en la brumosa estación de tren en la que Clara Schumann se despidió para siempre de Johannes Brahms…Ellos me enseñaron que sólo el amor puede hacernos inmortales”. Opina Ramón Gener que todo en el arte‒ y por supuesto en la música‒ es emoción, resultando ésta el primer nivel de la percepción artística, un nivel “al que todo el mundo está invitado”, si bien después se complementa con otros como el argumental, el simbólico y el técnico, graduándose esta sensibilidad por la propia capacidad del espectador.

La vasta cultura de Gener y su capacidad de reflexión ofrecen al gran público una visión de aspectos menos conocidos del arte musical y su gran componente humanístico, algo que podremos disfrutar esta vez en Ferrol de mano de su Sociedad Filarmónica.