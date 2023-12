Os consorcios provinciais contraincendios propoñen a equiparación salarial en toda Galicia

Os consorcios provinciais contraincendios e salvamento mantiveron esta semana unha reunión na que se lles presentou aos sindicatos dos bombeiros comarcais unha nova proposta coa intención de chegar a un acordo e que se desconvoque a folga dos últimos meses.

No encontro, ao que asistiron representantes da Xunta, das catro deputacións provinciais e dos sindicatos, os consorcios trasladáronlle unha oferta que supón unha mellora considerable das súas condicións coa equiparación salarial nas catro provinciais e un incremento do salario en arredor do 10%. Ademais, contempla unha redución da xornada a 1.642 horas anuais, o aumento de efectivos nos 24 parques comarcais da comunidade e a concesión de dúas xornadas de 24 horas para asuntos particulares que equivalen a seis días de asuntos propios.

Os representantes sindicais comprometéronse a estudar a proposta e ambas partes acordaron manter esta vía de diálogo con novas reunións en próximas datas coa finalidade de pechar un acordo.