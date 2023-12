VIII edición en Ares do Campus Chiquibásquet de Nadal

A concelleira Alma Barrón, e Chiqui Barros, entrenador de baloncesto e promotor da iniciativa, presentaron no consistorio do municipio de Ares o VIII Campus Chiquibásquet de Nadal: tres xornadas de adestramentos para rapaces que desexen pasar estas datas xogando e iniciándose na práctica do baloncesto.

Así, o pavillón polideportivo aresán acollerá os días 27, 28 e 29 de decembro a celebración deste campus que xa está consolidado dentro da programación tanto estival coma de Nadal de Ares.

En horario de 10:00 a 13:00 horas, e cuns 20 participantes, buscarase a mellora deportiva e persoal da mocidade, conxugando técnicas e tácticas individuais cunha aprendizaxe lúdica. Mantén, así, as metodoloxías educativas do campus de verán, con grupos reducidos en función do seu nivel técnico e táctico.

Como novidade este ano, creouse un grupo dirixido a rapaces de 18 a 21 anos, en resposta ás solicitudes de participantes en edicións anteriores.

O proceso de inscrición estará aberto ata o 25 de decembro, debendo reservar na páxina web do evento https://chiquibasquet.wordpress.com.

A participación ten un prezo de 50 euros e, segundo a organización do Campus, fican 10 prazas libres das 20 habilitadas.