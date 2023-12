El Comité de empresa de Navantia en Ferrol exige la subrogación del servicio de mantenimiento informático

El comité de empresa de Navantia en Ferrol reivindica la subrogación de los traballador@s que en los últimos años vinieron encargándose del mantenimiento informático; Y como medida de presión en apoyo de esta demanda, esta madrugada han bloqueado los accesos al edificio de dirección de Navantia Ferrol.

Según declaraciones del Comité, «unha vez máis, a subcontratación de tarefas por parte de Navantia degrada as condicións laborais dos traballador@s». En este caso, con motivo de la licitación del servicio de mantenimiento informático, este comité de empresa reivindica que «tódolos traballador@s do mantemento teñan dereito a subrogación. O contrario implica facilitar que as empresas compitan entre elas sobre a base da degradación das condicións laborais».

Para los representantes de los trabajadores «o mantemento, pola súa propia función, esixe un coñecemento das máquinas ou sistemas obxecto de dito mantemento. É unha irresponsabilidade total por parte da dirección de Navantia externalizar estes servizos, e moito máis permitir que os cambios de empresa adxudicataria provoquen a substitución dos traballador@s que ata un momento dado veñen realizando o mantemento, como é o caso».

En caso de que Navantia no dé una solución favorable a los intereses de los traballador@s, se anuncia que habrá más medidas de presión.