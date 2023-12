Ares e Mugardos organizan a XVIII edición da Carreira Popular de Fin de Ano

Alma Barrón, concelleira de Deportes de Ares; xunto ás concelleiras de Mugardos, Ana Varela e Begoña Roldós; presentaron a XVIII edición da Carreira Popular de Fin de Ano

Este evento deportivo, organizado conxuntamente por ambos os municipios, mantén o seu arraigamento na península de Bezoucos e levarase a cabo o domingo 31 de decembro, ás 11:00 horas, como unha maneira saudable e festiva de despedir o ano 2023

As representantes municipais oficializaron os detalles máis destacados da carreira, cun enfoque na participación máis que na competición. Anunciouse a apertura das inscricións, as cales estarán dispoñibles ata o 25 de decembro. Aqueles interesados poderán rexistrarse de forma telemática a través da páxina web www.carreirasgalegas.com, abonando unha tarifa de 4 euros por corredor

A Carreira Popular de Fin de Ano, consolidada como un evento emblemático na zona, ten como obxectivo fomentar a participación de corredores e corredoras a partir dos 16 anos de idade, sen importar o seu nivel de habilidade, destacando o seu carácter popular e lúdico

Nesta edición, a capacidade estará limitada a 500 prazas, polo que se insta aos interesados a formalizar a súa inscrición canto antes para asegurar a súa participación

O percorrido deste ano será novamente de 10 quilómetros, comezando ás 11:00 horas no pavillón polideportivo municipal de Ares e pasando por Mugardos antes de regresar á meta nos arredores de Ares. Como incentivo adicional, a Organización levará a cabo un sorteo de varias cestas con produtos do Nadal en colaboración co supermercado FAMILIA, sen ter en conta marcas persoais ou tempos, mais premiando a finalización do percorrido

Previo ao evento, a retirada de dorsais, que confirma a asistencia do participante, realizarase os días 28 e 29 de decembro de 8:00 a 13:30 e de 16:00 a 22:00 horas, así como o sábado 30 de decembro de 9:00 a 13:00 horas, no Complexo Acuático do Castro. Ademais, o mesmo día da proba haberá a opción de recoller os dorsais na pista exterior do pavillón polideportivo de Ares de 9:00 a 10:30 horas.