A Diputación da Coruña inicia as obras de mellora na DP-6901 en Pontedeume

O Concello de Pontedeume e a Deputación da Coruña dan comezo este luns 4 de decembro ós traballos de pavimentación e mellora da estrada provincial DP-6901

Ademais da pavimentación, executarase unha nova fase de ampliación de dito vial, no inicio da estrada provincial, nun tramo de en torno a 100 metros de lonxitude, incluíndo o formigonado de cuneta transitable. Estas novas obras na estrada están financiadas pola institución provincial. O seu obxectivo é tanto mellorar a circulación dos vehículos como as condicións para as persoas que deciden ir a pé.

O concelleiro de Urbanismo e Infraestruturas de Pontedeume, Daniel Ríos, sinala que esta actuación é “unha proba máis do compromiso da Deputación da Coruña co noso Concello”.