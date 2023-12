El Racing de Ferrol pone a la venta las entradas para el partido de Copa frente al Leganés

El Racing Club Ferrol pone este viernes 1 a la venta las entradas para el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey que el 7 de diciembre, a las 20.00 horas, le enfrentará con el CD Leganés en A Malata.

Todos los aficionados deberán pasar por taquilla para poder acceder a este encuentro. Los abonados podrán adquirir su entrada de forma preferente a través de la plataforma online https://racingclubferrol.compralaentrada.com desde las 10.00 horas hasta el martes 5 a las 23.59 horas, y presencialmente en las oficinas de A Malata en el siguiente horario: viernes 1 (de 10.00 a 14.00 horas), sábado 2 (de 10.00 a 14.00 horas), lunes 4 (de 10.00 a 17.00 horas) y martes 5 (de 10.00 a 17.00 horas).

Finalizada la venta preferente para abonados, las localidades que no hayan sido retiradas saldrán a la venta el miércoles 6 para el público en general. Estas entradas podrán ser compradas de forma online el miércoles 6 y el jueves 7 hasta el comienzo del partido, y de manera presencial el jueves 7 de 10.00 a 13.00 horas en la oficina y la taquilla de Preferencia del Estadio de A Malata. Hasta agotar existencias.

Las entradas de abonados serán nominativas y estarán asignadas a su localidad habitual. Cada abonado podrá retirar cuantas localidades quiera para otros abonados, siempre presentando el DNI o el carnet de todos ellos. Las entradas para los abonados tendrán los siguientes precios:

Tribuna: 20€ (Adulto, senior y sub 30), 15€ (sub 20) y 2€ (infantil) Preferencia: 15€ (Adulto, senior y sub 30), 10€ (sub 20) y 2€ (infantil) Fondos: 10€ (Adulto, senior y sub 30), 7€ (sub 20) y 2€ (infantil)

Para el público en general se establece una entrada única con un precio de 20€ en tribuna, 15€ en preferencia y 10€ en los fondos

ABONADOS

Tribuna Preferencia Fondos Adulto 20€ 15€ 10€ Senior 20€ 15€ 10€ Sub 30 20€ 15€ 10€ Sub 20 15€ 10€ 7€ Infantil 2€ 2€ 2€

PÚBLICO