Entrega en el Parador de Ferrol de los II Premios de investigación Epifanio Campo

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asistió en el Parador de Ferrol a la entrega de los II Premios de investigación Epifanio Campo que la Fundación Universidad de A Coruña otorga a aquellos proyectos relacionados con la gestión y valorización de los residuos generados por la actividad industrial como parte de una economía circular que ayuden a la protección del medioambiente.

En esta edición, el primer premio recayó en el trabajo Iwabimix (Industrial wastes in bituminous mixes), desenvuelto por el Grupo CGM (Carreteras, Geotecnia y Materiales) en los laboratorios de Caminos y CITEEC de la UDC, mientras que el segundo fue para el trabajo Valorización de residuos y obtención de bioplásticos, que llevó a cabo el grupo de investigación BIOENGIN (Bioingeniería Ambiental y Control de Calidad).

El regidor felicitó a los equipos investigadores premiados y también al resto de candidatos al premio que, en esta ocasión, contó con 40 postulantes. “A vosa dedicación, esforzo e traballo senta as bases do noso futuro e do mundo que deixaremos ás xeracións que veñen”, aseguró Rey Varela.

En el marco de la entrega de premios, el alcalde recordó que Ferrol cuenta con el primero Campus Industrial acreditado de España en el que, a través de sus centros punteros “preténdese dar resposta aos retos que presenta a industria do futuro e desde aquí, desde Ferrol, co impulso da UDC, estamos a contribuír a desenvolver unha industria máis intelixente, eficiente e respectuosa co medioambiente, que é o leitmotiv destes premios”