Ferrol «di NON á violencia machista»

Unha representación do Goberno local de Ferrol, e dos grupos políticos que forman a corporación municipal, secundaron ás 11:45 horas desde martes día 28 un minuto de silencio polas últimas vítimas de violencia de xénero.

Trátase dunha muller de 25 anos e a súa filla menor de idade asasinadas, presuntamente, pola súa ex parella e pai respectivamente en Madrid, e doutra muller, de 37 anos, asasinada presuntamente pola súa parella, tamén en Madrid. O número de mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de 2023 ascende a 54, e a 1.238 desde o 2003, cando se iniciou a recollida destes datos.

Todas aquelas vítimas de violencia de xénero poder recibir axuda a través do teléfono 016, mediante consultas en liña a través do enderezo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; do canal do WhatsApp no número 600 000 016 e do chat en liña, accesible desde a páxina web www.violenciagenero.igualdad.gob.es/.